San Marino U21 Yedi Yıllık Gol Hasretine Ümit Milli Takım'ı Konuk Ettiği Maçta Son Verdi!
San Marino U21 Yedi Yıllık Gol Hasretine Ümit Milli Takım'ı Konuk Ettiği Maçta Son Verdi!
San Marino U21, yedi yıl aradan sonra gol atma başarısı gösterdi. İnanılması zor istatistiğin sonlandığı maç, Ümit Milli Futbol Takımı'nı konuk ettiği mücadele oldu.
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Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1'inci Grup'ta San Marino deplasmanına çıktı.
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Ay-yıldızlılar, rakibini 6-1 mağlup ederek puanını 10 yükseltti.
Galibiyeti getiren goller, Bartuğ Elmaz (2), Livan Baha Burcu, Burak İnce, Cihan Çanak ve Emir Ortakaya'dan geldi.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise Mattia Ciacci kaydetti.
Ciacci'nin golüyle mavi-beyazlılar, yedi yıldır (43 maç) süren suskunluklarını bozdu.
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Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası içerisinde ülke, en son 11 Kasım 2017'de Çekya U21'e gol atmıştı.
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