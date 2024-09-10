Arda Güler'in Milli Takım'daki Arkadaşlarına Yaptığı Tek Kelimelik Övgüler
Arda Güler'in Milli Takım'daki Arkadaşlarına Yaptığı Tek Kelimelik Övgüler
A Milli Takımımız, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında üç puanla tanışmıştı. Ay-yıldızlı ekibimizde Arda Güler, mücadelenin sonrası takım arkadaşlarının sosyal medyadaki galibiyet paylaşımlarını boş geçmedi.
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Real Madrid formasıyla İspanya'da şu ana dek harikalar yaratan Arda Güler, son milli maçtaki performansıyla da yine göz kamaştırdı.
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İzlanda karşısında skoru belirleyen golün asistini yapan 19 yaşındaki oyuncumuz, galibiyetin ardından takım arkadaşlarını sosyal medyadan tebrik etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımına "Sihir" yazdı.
Abdülkerim Bardakçı'ya "Makina" dedi.
Merih Demiral'a "Duvar" yorumunda bulundu.
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Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı İsmail Yüksek'e de "ahtapot" vurgusu yaptı.
Genç yıldızın ifadelerine herkes hayran kaldı 👇
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