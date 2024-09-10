Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Ucuza mı gitti sizce?
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2. Kimsenin inanamadığı o transfer...
3. Böyle bir şey hayal etmediği kesin ama belli olmaz diyelim 😄
4. Kerem'in gidişi oldukça üzdü Galatasaraylıları 😑
5. Bir ara buna benzer bir şey denendi sanki de işe yaramadı 😂
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6. EURO 2024'ün yıldızlarından 🚀
7. Her yerde olay çıkarmış kadın ve hala bir yere gitmedi 🤨
8. Bu kulübün kararları sorgulanmamalı artık 🫢
9. "Ne alaka" diyeceğimiz bir görsel daha 😐
10. Zirveye oynuyor ama Fransa'da 😄
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11. Acun Bey'e sitemler 🙃
12. Üç büyükler için tarihin en iyi transfer dönemlerinden biri oldu 👌
13. Kafa karıştırıcı 😯
14. Karaborsa iddiaları çok ciddi...
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