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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 19:37

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Ucuza mı gitti sizce?

1. Ucuza mı gitti sizce?
twitter.com

2. Kimsenin inanamadığı o transfer...

2. Kimsenin inanamadığı o transfer...
twitter.com

3. Böyle bir şey hayal etmediği kesin ama belli olmaz diyelim 😄

3. Böyle bir şey hayal etmediği kesin ama belli olmaz diyelim 😄
twitter.com

4. Kerem'in gidişi oldukça üzdü Galatasaraylıları 😑

4. Kerem'in gidişi oldukça üzdü Galatasaraylıları 😑
twitter.com

5. Bir ara buna benzer bir şey denendi sanki de işe yaramadı 😂

5. Bir ara buna benzer bir şey denendi sanki de işe yaramadı 😂
twitter.com
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6. EURO 2024'ün yıldızlarından 🚀

6. EURO 2024'ün yıldızlarından 🚀
twitter.com

7. Her yerde olay çıkarmış kadın ve hala bir yere gitmedi 🤨

7. Her yerde olay çıkarmış kadın ve hala bir yere gitmedi 🤨
twitter.com

8. Bu kulübün kararları sorgulanmamalı artık 🫢

8. Bu kulübün kararları sorgulanmamalı artık 🫢
twitter.com

9. "Ne alaka" diyeceğimiz bir görsel daha 😐

9. "Ne alaka" diyeceğimiz bir görsel daha 😐
twitter.com

10. Zirveye oynuyor ama Fransa'da 😄

10. Zirveye oynuyor ama Fransa'da 😄
twitter.com
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11. Acun Bey'e sitemler 🙃

11. Acun Bey'e sitemler 🙃
twitter.com

12. Üç büyükler için tarihin en iyi transfer dönemlerinden biri oldu 👌

12. Üç büyükler için tarihin en iyi transfer dönemlerinden biri oldu 👌
twitter.com

13. Kafa karıştırıcı 😯

13. Kafa karıştırıcı 😯
twitter.com

14. Karaborsa iddiaları çok ciddi...

14. Karaborsa iddiaları çok ciddi...
twitter.com
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