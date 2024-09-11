Hediye Etseler Bile Giymeye Cesaret Edemeyeceğiniz Futbol Tarihinin En Kötü 21 Forması
Hediye Etseler Bile Giymeye Cesaret Edemeyeceğiniz Futbol Tarihinin En Kötü 21 Forması
Dönemin modası mı yoksa başarısızlık mı? Futbol tarihinin en kötü 21 formasını sıraladık! Bu listede yer alan formalar, taraftarların unutmak istediği tasarımlar arasında.
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1. Atletico Madrid - 2004/05
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2. Juventus - 2021/22
3. Brighton - 1991/92
4. Athletic Bilbao - 2004/05
5. Wolves - 2020/21
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6. Celtic - 1991/92
7. Chelsea - 1994/95
8. Inter - 2016/17
9. Nijerya - 1994
10. Levante - 2022-23
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11. Sierra Leone - 2010/11
12. 1860 Munich - 2010
13. Valencia - 2022/23
14. Barcelona - 1997/98
15. Carlisle United - 1993/95
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16. Estonya - 1996
17. CD Palencia - 2016/17
18. Tottenham - 2022/23
19. Cultural Leonesa - 2014/15
20. Meksika - 1994
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21. Colorado Caribous - 1978
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