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Hediye Etseler Bile Giymeye Cesaret Edemeyeceğiniz Futbol Tarihinin En Kötü 21 Forması

Hediye Etseler Bile Giymeye Cesaret Edemeyeceğiniz Futbol Tarihinin En Kötü 21 Forması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 14:42

Dönemin modası mı yoksa başarısızlık mı? Futbol tarihinin en kötü 21 formasını sıraladık! Bu listede yer alan formalar, taraftarların unutmak istediği tasarımlar arasında.

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1. Atletico Madrid - 2004/05

1. Atletico Madrid - 2004/05

2. Juventus - 2021/22

2. Juventus - 2021/22

3. Brighton - 1991/92

3. Brighton - 1991/92

4. Athletic Bilbao - 2004/05

4. Athletic Bilbao - 2004/05

5. Wolves - 2020/21

5. Wolves - 2020/21
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6. Celtic - 1991/92

6. Celtic - 1991/92

7. Chelsea - 1994/95

7. Chelsea - 1994/95

8. Inter - 2016/17

8. Inter - 2016/17

9. Nijerya - 1994

9. Nijerya - 1994

10. Levante - 2022-23

10. Levante - 2022-23
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11. Sierra Leone - 2010/11

11. Sierra Leone - 2010/11

12. 1860 Munich - 2010

12. 1860 Munich - 2010

13. Valencia - 2022/23

13. Valencia - 2022/23

14. Barcelona - 1997/98

14. Barcelona - 1997/98

15. Carlisle United - 1993/95

15. Carlisle United - 1993/95
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16. Estonya - 1996

16. Estonya - 1996

17. CD Palencia - 2016/17

17. CD Palencia - 2016/17

18. Tottenham - 2022/23

18. Tottenham - 2022/23

19. Cultural Leonesa - 2014/15

19. Cultural Leonesa - 2014/15

20. Meksika - 1994

20. Meksika - 1994
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21. Colorado Caribous - 1978

21. Colorado Caribous - 1978
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