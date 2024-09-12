Trabzonspor'a İmza Atan Serdar Saatçı Eski Takımı Beşiktaş'ı Anında Sildi!
Trabzonspor'a İmza Atan Serdar Saatçı Eski Takımı Beşiktaş'ı Anında Sildi!
Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı, bordo-mavili formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtirken Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2022 yılında 2 milyon bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Braga'nın yolunu tutmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı-beyazlılarda iki yıl geçiren Saatçı, Trabzonspor'la Süper Lig'e geri döndü.
2,5 milyon euro ödenerek transfer edilen defans oyuncusu, şehre geldikten sonra ilk açıklamasında şunları söyledi:
"Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim.
Daha büyük bir kulübe geldim. Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saatçı'nın açıklaması, sosyal medyada futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın