Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Trabzonspor
Trabzonspor'a İmza Atan Serdar Saatçı Eski Takımı Beşiktaş'ı Anında Sildi!

Trabzonspor'a İmza Atan Serdar Saatçı Eski Takımı Beşiktaş'ı Anında Sildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 11:05

Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı, bordo-mavili formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtirken Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2022 yılında 2 milyon bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Braga'nın yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2022 yılında 2 milyon bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Braga'nın yolunu tutmuştu.

Kırmızı-beyazlılarda iki yıl geçiren Saatçı, Trabzonspor'la Süper Lig'e geri döndü.

Kırmızı-beyazlılarda iki yıl geçiren Saatçı, Trabzonspor'la Süper Lig'e geri döndü.

2,5 milyon euro ödenerek transfer edilen defans oyuncusu, şehre geldikten sonra ilk açıklamasında şunları söyledi:

2,5 milyon euro ödenerek transfer edilen defans oyuncusu, şehre geldikten sonra ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim.

"Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim.

Daha büyük bir kulübe geldim. Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum."

Daha büyük bir kulübe geldim. Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Saatçı'nın açıklaması, sosyal medyada futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu 👇

Saatçı'nın açıklaması, sosyal medyada futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın