Galatasaray'da Neler Oluyor? Uğur Karakullukçu Gerçekleşmeyen Transferlerin Arka Planını Anlattı!
Galatasaray'da Neler Oluyor? Uğur Karakullukçu Gerçekleşmeyen Transferlerin Arka Planını Anlattı!
Galatasaray'ın Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun koltuk savaşı verdiği iddia edildi. Transferde yaşanan temel problemlerin ikili arasındaki rekabet olduğu dile getirildi.
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Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın transfer dönemine yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Youtube kanalından yaptığı canlı yayının başlığına "Siz transfer falan yapmayın, yine rezillik" başlığını atan Karakullukçu, şunları söyledi:
"Cenk Ergün, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan nefret ediyor. İbrahim Hatipoğlu'nun düşündüğü oyuncunun altını oymak için Cenk Ergün'den haber çıkıyor.
Birbirlerinin oyuncularını eliyorlar. Manchester United'ın orta sahası McTominay'a bu gidecek diye işin bozulması adına haberi sızdırıyor. Arkadaşından Avrupa’da haber çıkarttırıyor."
İşte Karakullukçu'nun "Anlatıyorum lan" diyerek başladığı sözleri 👇
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