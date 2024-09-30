Kadir Ezildi Sessizliğini Bozdu: Türbansız Hali İfşa Edilen Nişanlısı Gamze Türkmen Hukuki Süreci Başlattı!
Kadir Ezildi Sessizliğini Bozdu: Türbansız Hali İfşa Edilen Nişanlısı Gamze Türkmen Hukuki Süreci Başlattı!
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En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu, kısa bir sürede sosyal medyada fenomen haline gelen Kadir Ezildi, aylardır özel hayatıyla gündeme geliyor.
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Bir Hülya Avşar sohbetine katılıp, ultra titizliğini öne sürerek "İki aydır sevgilim var ama hiç öpüşmedik" itirafında bulunan Kadir Ezildi, hemen akabinde evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Gamze Türkmen'le girdiği evlilik yolundaki her aşamayı da abartarak takipçilerine sunmuştu. Çiftin, milyonluk çeyizi de, damat bohçası da, iki ayrı nişanı ve nişanından yayılan görüntüler de uzunca bir süre gündemi meşgul etti.
Sabah saatlerinde ise oldukça çirkin bir konuyla gündeme oturdu Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen... Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in ev hali canlı yayında sansürsüz şekilde paylaşıldı.
Saatlerdir konuyla ilgili tek bir yorumda bulunmadan günlük paylaşımlarına devam eden Kadir Ezildi, geçtiğimiz saatlerde nihayet sessizliğini bozdu.
Nişanlısı Gamze Türkmen'in hukuki süreci başlattığını avukatının açıklamasıyla beraber duyurdu.
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