Böyle Görümceye Can Kurban: Kaan Yıldırım'ın Ablası Nilüfer Yıldırım Gelini Pınar Deniz'le Yine Aşka Geldi!
Böyle Görümceye Can Kurban: Kaan Yıldırım'ın Ablası Nilüfer Yıldırım Gelini Pınar Deniz'le Yine Aşka Geldi!
Pınar Deniz'e pek düşkün olduğunu bildiğimiz görümce Nilüfer Yıldırım, ikilinin İtalya'daki düğünün hazırlık aşamasından yeni pozlar paylaştı! Geline düşkünlüğünü yine ortaya koydu!
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İki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, 17 Eylül'de evlilikle taçlandı biliyorsunuz! Bebek haberi de beraberinde geldi üstelik! Evlilik haberinin şoku sürerken bir de bebek şoku yaşadı magazin dünyası!
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İlişkinin ta en başından beri Pınar Deniz'e düşkünlüğüyle "Allah nazarlardan saklasın" dedirten bir aile üyesi vardı, belki denk gelmişsinizdir. Kaan Yıldırım'ın ablası görümce Nilüfer Yıldırım'dan bahsediyoruz.
Daha henüz yeni sevgililerken, Nilüfer Yıldırım'ın Pınar Deniz'in fotoğrafını paylaşması ikilinin abla kardeş gibi olduğunun sinyallerini almamıza yetmişti.
Görümce Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde kardeşi ve gelininin İtalya'daki düğünlerinin hazırlık aşamasından yeni kareler paylaştı!
Hem kardeşini hem de kardeşinin sevdiğini bu kadar çok sevip, aileden gören görümce azdır diye biliyoruz biz...
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Aranızda gelinlik seçmeye görümcesiyle giden kaç kişi var? Valla size nazar değmesin, pek güzelsiniz! ❤️
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