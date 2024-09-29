Dansıyla Döktürürken Şarkıyı Vokalistlerine Bırakan Hadise'nin Şarkı Söylemeyi Unuttuğu Anlar Dillere Düştü!
Dansıyla Döktürürken Şarkıyı Vokalistlerine Bırakan Hadise'nin Şarkı Söylemeyi Unuttuğu Anlar Dillere Düştü!
Geçtiğimiz gün İzmir'de sahne alan Hadise'nin 'Mesajımı Almıştır O' performansı sırasında dansıyla döktürürken şarkıyı söylemeyi unuttuğu anlar sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
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Uzun yıllardır hayatımızda olan Hadise, sesi, şarkıları ve özel hayatıyla ama en çok da sahne kombinleri ve danslarıyla gündeme geliyor.
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Kadın dayanışması vurgularıyla övgü toplayan ve çok da sevilen Hadise, zaman zaman tartışmalara da sebep oluyor. Sahnesi kimileri tarafından her detayıyla çok beğenilirken, kimilerinin de eleştirisine sebep oluyor.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise İzmir'deki konseri! Geçtiğimiz gece İzmirli hayranlarıyla buluşan Hadise'nin konserden bir kesidi epey dikkat çekti.
"Mesajımı Almıştır O" şarkısını söyleyen Hadise'nin dansıyla mest ederken tüm şarkı söyleme işini vokalistlerine bırakması göze fena battı. Bazıları epey hayal kırıklığına uğradı, bazılarıysa tam aksini savunup Hadise'yi korudu.
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