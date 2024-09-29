İnanalım mı? Altın Koza'da Buram Buram Gerilen Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ Tepki Çekince Öpüşüp Barışmış
İnanalım mı? Altın Koza'da Buram Buram Gerilen Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ Tepki Çekince Öpüşüp Barışmış
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne yalnızca Serenay Sarıkaya'nın kombini, saçları ve Nuri Bilge Ceylan'la pozu değil, Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasındaki gizemli gerginlik damga vurmuştu! Sosyal medyada büyüyen tepkileri görünce olaya anında müdahale eden Özdilek ve Aslantuğ'un sarılıp barıştıkları bir video çektiği ortaya çıktı!
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Bu yıl 31.'si düzenlenen Altın Koza Film Festivali geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleşti.
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Jüri başkanının Nuri Bilge Ceylan olduğu Onur Ödülleri Gecesi'nde jüri üyeleri arasında Mehmet Aslantuğ ve Serenay Sarıkaya da bulunuyordu.
Geceye damgasını vuran anlardan biri de Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in arasındaki anlam verilemeyen gerginlikti. Levent Özdilek geldiği gibi gerildiğini mimikleriyle belli eden Mehmet Aslantuğ...
Beyefendiliğini konuşturarak ayağa kalkmış ve Özdilek'i öpmeye yeltenmişti. Gelin görün ki, Aslatuğ'un yanağı havada kalmıştı.
Gerginlik merak edilirken, geçtiğimiz saatlerde Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in selamlaştıkları anlara sosyal medyada tepki yağdığını görünce olaya anında müdahale ettikleri ortaya çıktı!
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"Aramızda husumet yok" mesajı veren ikili sadece beraber fotoğraf çektirmemiş, bir de sarılıp barışmış! Hatta o kadar ki Özdilek, Aslantuğ'u boynundan öpmüş bile!
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