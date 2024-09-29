İnanalım mı? Altın Koza'da Buram Buram Gerilen Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ Tepki Çekince Öpüşüp Barışmış

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne yalnızca Serenay Sarıkaya'nın kombini, saçları ve Nuri Bilge Ceylan'la pozu değil, Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasındaki gizemli gerginlik damga vurmuştu! Sosyal medyada büyüyen tepkileri görünce olaya anında müdahale eden Özdilek ve Aslantuğ'un sarılıp barıştıkları bir video çektiği ortaya çıktı!