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Survivor'a Performansları Değil Büyük Aşkları Damga Vurmuştu: Mert Öcal ve Sude Burcu Evlendi!

Survivor'a Performansları Değil Büyük Aşkları Damga Vurmuştu: Mert Öcal ve Sude Burcu Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 22:19

Survivor 2022'ye yaşadıkları büyük ve çalkantılı aşkla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal, geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza dek evet' dedi.

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Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele eden Mert Öcal ile Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması sezona damgasını vurmuş, epey dikkat çekmişti.

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele eden Mert Öcal ile Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması sezona damgasını vurmuş, epey dikkat çekmişti.

Her şey çok güzel gidiyor gibi gözükürken, Nisa Bölükbaşı'nın iddiası ortalığı karıştırmış, ikilinin arasında filizlenen aşkı bir miktar sekteye uğratmıştı.

Her şey çok güzel gidiyor gibi gözükürken, Nisa Bölükbaşı'nın iddiası ortalığı karıştırmış, ikilinin arasında filizlenen aşkı bir miktar sekteye uğratmıştı.

Nisa, Sude'ye Mert Öcal'ın dışarıda eski Survivor yarışmacısı Makbule'yle ilişkisi olduğunu söylemiş, şu an kendisine yakın davranmasının yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Nisa, Sude'ye Mert Öcal'ın dışarıda eski Survivor yarışmacısı Makbule'yle ilişkisi olduğunu söylemiş, şu an kendisine yakın davranmasının yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Olaylar hızla büyüdü. Sude ise Nisa'ya sert çıkarak Mert'e güvendiğini söylemişti...

Olaylar hızla büyüdü. Sude ise Nisa'ya sert çıkarak Mert'e güvendiğini söylemişti...

Hatırlamak isteyenler için Nisa ve Sude'nin arasındaki kavganın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Survivor'dan çıktıktan sonra da aşklarına tam gaz devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan hemen sonra evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Survivor'dan çıktıktan sonra da aşklarına tam gaz devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan hemen sonra evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
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Düğün birkaç kez ertelendi, hep yakın denildi ama o gün bir türlü gelmemişti!

Düğün birkaç kez ertelendi, hep yakın denildi ama o gün bir türlü gelmemişti!

Survivor'a aşklarıyla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal, geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.

Survivor'a aşklarıyla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal, geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.

Uzun bir bekleyişin ardından evlenen çiftin düğününe hemen hemen tüm Survivor yarışmacıları akın etti!

Uzun bir bekleyişin ardından evlenen çiftin düğününe hemen hemen tüm Survivor yarışmacıları akın etti!

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