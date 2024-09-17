Yaka Çiçeği, Aşk Dolu Bakışlar ve Pizza: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Roma Nikahının Tüm Detayları!
Yaka Çiçeği, Aşk Dolu Bakışlar ve Pizza: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Roma Nikahının Tüm Detayları!
İki buçuk yıldan uzun süredir beraber olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girdi. 1.5 aylık hamile Pınar Deniz'in güzelliği ayrı, Kaan Yıldırım'la aşk kokan nikahlarının her bir detayı ayrı olay oldu!
Biz de sizler için bir küçük albüm derleyelim dedik! Çok mutlu olun! 🚀🧿
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İki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, geçtiğimiz saatlerde yoldaki bebekleriyle beraber evliliğe evrildi biliyorsunuz!
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Koca ve lüks bir düğün yerine yurt dışında sade bir nikahı tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde "sonsuza kadar evet" dedi ve beklenildiği üzere çok da cool gözüküyorlardı.
Nikahtan detaylar gelmeye dur durak bilmeden devam etti! Her bir detay da ayrı göz doldurdu, duygulandırdı! Bugüne dek "bu ikiliden olmaz" diyen herkese inat aşkı çok da güzel oldurdular! Yani, kıskananlar çatlasın desek yeridir sanki...
Gelin, karnındaki minik bebekle evlendiği günü Roma'da ölümsüzleştiren ve gözleri dolu dolu "evet" diyen aşıkların düğün albümüne beraber bakalım!
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Nikah sonrası pizza en çok Roma'ya ve size yakışırdı! Dileriz, bir ömür boyu çok mutlu olursunuz ve gözünüzdeki aşk hiç sönmez!
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