Yaka Çiçeği, Aşk Dolu Bakışlar ve Pizza: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Roma Nikahının Tüm Detayları!

İki buçuk yıldan uzun süredir beraber olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girdi. 1.5 aylık hamile Pınar Deniz'in güzelliği ayrı, Kaan Yıldırım'la aşk kokan nikahlarının her bir detayı ayrı olay oldu!

Biz de sizler için bir küçük albüm derleyelim dedik! Çok mutlu olun! 🚀🧿