Yüzüne Çiçek ve Telefon Fırlatıldı: Neye Uğradığını Şaşıran Simge, "Çıkıntı" Seyircisine Haddini Bildirdi!
Yüzüne Çiçek ve Telefon Fırlatıldı: Neye Uğradığını Şaşıran Simge, "Çıkıntı" Seyircisine Haddini Bildirdi!
Gaziantep'te konser veren Simge'nin yüzüne önce telefon, sonra da çiçek fırlatıldı. Neye uğradığını şaşırınca isyan eden Simge, tüm zarafetiyle konserine devam etti.
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Son zamanlarda konserlerde sanatçılara yapılan saygısızlıkların ardı arkası kesilmiyor biliyorsunuz. En son geçtiğimiz aylarda Bengü ve Cem Adrian arka arkaya, yüzlerine pet şişe fırlatılması vakasıyla karşı karşıya kalmıştı.
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Geçtiğimiz dakikalarda, ne yazık ki Simge'nin de benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı... Ünlü şarkıcı, 15 Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen konser etkinliğinde sahne aldı.
Şarkı söylediği esnada önce bir hayranının fırlattığı cep telefonuyla burun buruna kalan Simge, birkaç dakika sonra da sahneye atılan çiçeğin yüzüne isabet etmesiyle çileden çıktı.
"İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum çünkü ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane 'çıkıntı' telefon atıyor. Gerçekten ayıp!" çıkışında bulunan Simge, yuhalayan seyircisini de uyardı.
Tüm zarafetiyle "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhalayarak da bir yere varamayız" dedi ve konserine devam etti...
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İşte o anlar:
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