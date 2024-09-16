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Karısına Bile Pes Dedirtti: Kıvanç Tatlıtuğ'un James Dean'i Yüze Katlayan Pozu Ortalığı Yine Ayağa Kaldırdı!

Karısına Bile Pes Dedirtti: Kıvanç Tatlıtuğ'un James Dean'i Yüze Katlayan Pozu Ortalığı Yine Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 19:42

Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu marka için klasik bir arabanın önünde verdiği efsane James Dean'in pozuyla ortalığı ayağa kaldırdı! Yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, eşi Başak Dizer de kayıtsız kalamadı...

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2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazinin en sevilen çiftlerinin başında geliyor.

2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazinin en sevilen çiftlerinin başında geliyor.

Birbirlerine yaptıkları jestlerle ve düşkünlükleriyle öne çıkan ikili, beraber ya da ayrı ayrı ne zaman bir poz paylaşsa olay oluyor.

Birbirlerine yaptıkları jestlerle ve düşkünlükleriyle öne çıkan ikili, beraber ya da ayrı ayrı ne zaman bir poz paylaşsa olay oluyor.

En son yazı Marathi ailesinde birçok ünlü isimle kapadıkları tatilden pozlarını görüp düşmüştük hatta! Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç saat önce yine şovunu yaptı ve gözümüzü şenlendirmeyi başardı!

Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç saat önce yine şovunu yaptı ve gözümüzü şenlendirmeyi başardı!

Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un James Dean havasında fakat efsane ismi yüze katlayan pozu yine ortalığı ayağa kaldırdı!

Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un James Dean havasında fakat efsane ismi yüze katlayan pozu yine ortalığı ayağa kaldırdı!

Üstelik o poza kayıtsız kalamayanlar yalnızca sosyal medya kullanıcıları olmadı. Bu sefer biricik karısı Başak Dizer de kendini tutamadı!

Üstelik o poza kayıtsız kalamayanlar yalnızca sosyal medya kullanıcıları olmadı. Bu sefer biricik karısı Başak Dizer de kendini tutamadı!
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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