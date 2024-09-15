Hem Aile İstiyor Hem Çapkınlıktan Vazgeçemiyor: Murat Boz, Yine Bir Güzelle Dudak Dudağa Yakalandı!
Hem Aile İstiyor Hem Çapkınlıktan Vazgeçemiyor: Murat Boz, Yine Bir Güzelle Dudak Dudağa Yakalandı!
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Bu alemin müzmin bekarı ve aynı zamanda da en büyük çapkını Murat Boz'u anlatmaya gerek yok herhalde!
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Şimdilerde çok ama çok mutlu olan bir başka ünlümüzle yaşadığı aşktan sonra bir daha gönül kapılarını tamamıyla açamayan Murat Boz, yıllardır birileriyle anılıyor, flörtöz hallerine birebir şahitlik ediyoruz, çapkınlık hikayeleri ise hiç bitmiyor.
Öte yandan, bu çalkantılı ve hızlı hayatına tamamen tezat olacak şekilde arkadaşlarının bebeklerine bakarken fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "aile kurmak istiyorum" mesajı veriyor ama hiç de o taraklarda bezi yokmuş gibi takılıyor.
Biliyorsunuz, Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'yla çok yakın arkadaş kendisi. Haliyle Aksakallı'nın Çeşme'deki o çok meşhur mekanından hiç çıkmıyor Murat Boz. Tüm yazı orada geçiriyor hatta!
Yine o mekanda, bir yaz aşkı haberiyle karşınızdayız bugün de! Malum, ünlü şarkıcı bir güzelle dudak dudağa yansımış kameralara! Epey de hevesli ve şehvetli bir öpüşme üstelik...
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