Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kadim Dostlarıyla Marathi Tatilinden Kareleri "Kalite Akıyor" Dedirtti!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kadim Dostlarıyla Marathi Tatilinden Kareleri "Kalite Akıyor" Dedirtti!
Geçtiğimiz saatlerde tatil albümü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaza kadim dostları Sercan Keskin, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'la Marathi adasında veda etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, özellikle son birkaç yıldır en favori çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu çekirdek aileyi ne zaman beraber görsek, aşıkların birbirine düşkünlüğünün yanında, minik meyveleri Kurt Efe'nin talılığı da Başak Dizer'in bu hayattaki şansı da her defasında olay oluyor!
Takip edenler bilir, bu güzel çiftin hatta ailenin sık sık beraber vakit geçirdiği bir ünlü deli divane aşık ailemiz daha var! Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve minik Mercan!
Biz yazı çoktan kapattık ama ünlüler henüz yeni yeni yaza "Hoşçakal" diyor biliyorsunuz... Geçtiğimiz saatlerde Başak Dizer'den bir tatil albümü geldi!
Bu sefer kadroyu genişleten Tatlıtuğların kadim dostlarıyla kareleri herkese "kalite koktu buralar" dedirtti! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ü saymaya gerek bile yok fakat bu sefer tatil ekibinde Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak ve Serkan Keskin de vardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin ilgisi Mercan ve Kurt Efe'deydi tabii!
Hem çocuklar hem de yetişkinler yaza Marathi adasında veda etti, son tatilin tadını da doyasıya çıkardı!
👇
Grubun kalitesini ve samimiyetini görenler kayıtsız kalamadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın