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Sarışınlığıyla Meşhur Şeyma Subaşı'nın Kısacık Kahverengi Perukla Pozları "Dikkat Çekme Çabası" Dedirtti!

Sarışınlığıyla Meşhur Şeyma Subaşı'nın Kısacık Kahverengi Perukla Pozları "Dikkat Çekme Çabası" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 00:28

Kısacık kahverengi bir perukla çektirdiği pozları paylaşan Şeyma Subaşı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı!

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Acun Ilıcalı'nın eşi, Melisa'nın annesi olarak hayatımıza giren Şeyma Subaşı, boşanmanın üstünden çok sular aksa da hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya fenomenlerinden biri olup çıktı biliyorsunuz!

Acun Ilıcalı'nın eşi, Melisa'nın annesi olarak hayatımıza giren Şeyma Subaşı, boşanmanın üstünden çok sular aksa da hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya fenomenlerinden biri olup çıktı biliyorsunuz!

Attığı her adım, paylaştığı her poz olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde üstsüz paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı hatırlarsanız.

Attığı her adım, paylaştığı her poz olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde üstsüz paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı hatırlarsanız.

Ardından yılın düğünü gerçekleşmiş ve kendisinin tepkisi merak konusu olmuştu. Önce kızı Melisa'yı düğüne hazırlanırken izlediği bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, düğünden kısa bir süre sonra görüntülenmesiyle övündü. Bir de "biraz sabır" temennisinde bulunarak özel hayatı ile ilgili bomba açıklamalar yapacağının sinyalini verdi.

Ardından yılın düğünü gerçekleşmiş ve kendisinin tepkisi merak konusu olmuştu. Önce kızı Melisa'yı düğüne hazırlanırken izlediği bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, düğünden kısa bir süre sonra görüntülenmesiyle övündü. Bir de "biraz sabır" temennisinde bulunarak özel hayatı ile ilgili bomba açıklamalar yapacağının sinyalini verdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kendisinin bir marka kurduğu dedikoduları dolaşırken, birkaç saat önce kısacık kahverengi bir perukla çektirdiği fotoğraf serisini paylaştı Subaşı!

Kendisinin bir marka kurduğu dedikoduları dolaşırken, birkaç saat önce kısacık kahverengi bir perukla çektirdiği fotoğraf serisini paylaştı Subaşı!

Gören dönüp bir daha baktı tabii. Pek sevilmedi orası kesin ama Şeyma amacına ulaştı diyebiliriz!

Gören dönüp bir daha baktı tabii. Pek sevilmedi orası kesin ama Şeyma amacına ulaştı diyebiliriz!
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Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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