Tahliye Yok: Candan Kardeşlerin Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi, Bahar Candan Babasına İsyan Etti!
Tahliye Yok: Candan Kardeşlerin Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi, Bahar Candan Babasına İsyan Etti!
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler bugün üçüncü mahkemelerine çıktı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan 6 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarıyla 44 yıla kadar hapsi istenen Bahar Candan ve 24 yıla kadar hapsi istenen Nihal Candan, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkmıştı.
Sabah saatlerinden bu yana devam eden mahkemede Nihal Candan'ın hakim karşısında verdiği ifade gündeme oturmuştu. Gözyaşlarına boğularak, "Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür" savunması yapan Nihal Candan, bir de tek tek mal varlıklarını saymıştı. Fakat o mal varlıkları kimseye geçmemişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında Bahar Candan da dahil olmak üzere cezaevindeki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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Kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, "Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” isyanında bulundu.
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