Tahliye Yok: Candan Kardeşlerin Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi, Bahar Candan Babasına İsyan Etti!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler bugün üçüncü mahkemelerine çıktı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.