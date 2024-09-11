Emre Altuğ Abilerinden "Olgun Çocuklar" Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e Onay Çıktı!
Emre Altuğ Abilerinden "Olgun Çocuklar" Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e Onay Çıktı!
Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Emre Altuğ, 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in biten aşkı sete yansıyor mu?' sorusuna cevap verdi.
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Yalı Çapkını'nda birbirlerine vurulup, tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzun bir süre aşkı inkar edip sonradan bu fikre alışmışlardı hatırlarsanız.
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Bir ayrılıp bir barışan çiftin arası, özellikle aşkı kabullendikten sonra epey iyi gidiyor gibi gözüküyordu. Fakat yaz başında çıktıkları İspanya tatili sonrası ne olduysa işler yine sarpa sardı.
O zamandan beri yan yana gelmeyen eski aşıklar, geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezon çekimleri için Yalı Çapkını setine geri döndü. Yan yana gelmemeye çalıştıkları yönünde türlü türlü dedikodular dönen ikilinin setteki durumu hakkında ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi!
Dizide Ferit'in babasını canlandıran Emre Altuğ, Gazete Magazin muhabirlerine röportaj verdi ve "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılığı, ayrılık gerginliği sete yansıyor mu?" sorusunu yanıtladı.
"Hayır, hayır onlar olgun çocuklar. Bugüne kadar yansıtmadılar, bundan sonra da yansıtacaklarını düşünmüyorum." diyen Emre Altuğ'dan onay çıktı. "İkisi de işlerini aşkla yapan, çok değerli kardeşlerim." açıklamasında bulunan Altuğ, sözlerine;
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