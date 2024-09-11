Emre Altuğ Abilerinden "Olgun Çocuklar" Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e Onay Çıktı!

'Bir şey yaşanır, biter, devam eder, bitmeyebilir. Yani bunlar işin başka tarafı, insani tarafı. Ama profesyonel tarafında böyle yansımalar olmaz, normal şartlarda olmaması lazım. Onlar da bunun farkındalar muhtemelen. Şu anda biz başlayalı iki hafta oldu, çok güzel gidiyor, özlemişiz.' diye devam etti.