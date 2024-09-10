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Serenay ve Mert'e mi Özenildi? "İlk Post Benden" Diyen Serkay Tütüncü'nün Zeynep Bastık'la Aşkı Dile Düştü!

Serenay ve Mert'e mi Özenildi? "İlk Post Benden" Diyen Serkay Tütüncü'nün Zeynep Bastık'la Aşkı Dile Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 01:41

'Acelemiz yok yavaştan alıyoruz' diyerek başladıkları flörtü koca bir aşk hikayesine döndüren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den ilk post geldi. İlk post'u paylaşan alışık olduğumuzun aksine erkek tarafı oldu. Pozlarda ise tek bir şey dikkat çekti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir özentiliği!

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Her şey Kenan Doğulu'nun doğum gününde patlayan bu fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız! Zeynep Bastık'la Serkay Tütüncü öpüşürken görüntülenmiş, aşk belgelenmişti.

Her şey Kenan Doğulu'nun doğum gününde patlayan bu fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız! Zeynep Bastık'la Serkay Tütüncü öpüşürken görüntülenmiş, aşk belgelenmişti.

Dudak dudağa pozlarının ardından, ilk alay konusu olan açıklama Zeynep Bastık'tan gelmişti. 'Ortada bir şey yok' diyen Zeynep Bastık 'Nasıl yani?' dedirtirken, akabinde Serkay Tütüncü'den gelen 'Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz' açıklaması da tuzu biberi olmuş, alay topa tutulmuştu.

Kaçıranlar için mazinin tüm detayları bu içeriğimizde mevcut:

Çiftimiz koca bir yazı el ele, göz göze ve diz dize geçirince bunun bariz bir aşk olduğu anlaşıldı tabii. Onlar da nihayet "akıştayız" minvalinde açıklamalar yapmaktan vazgeçtiler ve daha göz önünde yaşamaya başladılar ilişkiyi.

Çiftimiz koca bir yazı el ele, göz göze ve diz dize geçirince bunun bariz bir aşk olduğu anlaşıldı tabii. Onlar da nihayet "akıştayız" minvalinde açıklamalar yapmaktan vazgeçtiler ve daha göz önünde yaşamaya başladılar ilişkiyi.

Bugüne dek Instagram hikayelerinde çokça kez birbirini paylaşan ikiliden geçtiğimiz saatlerde major bir hamle geldi.

Bugüne dek Instagram hikayelerinde çokça kez birbirini paylaşan ikiliden geçtiğimiz saatlerde major bir hamle geldi.

Zeynep Bastık değil ama Serkay Tütüncü, biricik aşkıyla ilk post'unu paylaştı. Berlin'den pozlarını sıralayan Tütüncü'yle Bastık'ın pozları ise akıllara yalnızca bir başka çifti getirdi!

Zeynep Bastık değil ama Serkay Tütüncü, biricik aşkıyla ilk post'unu paylaştı. Berlin'den pozlarını sıralayan Tütüncü'yle Bastık'ın pozları ise akıllara yalnızca bir başka çifti getirdi!

Daha birkaç gün önce Mert Demir'le ilk post'unu paylaşan Serenay Sarıkaya'nın verdiği aşk pozlarıyla Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün pozları arasındaki benzerlik gözden kaçmadı.

Daha birkaç gün önce Mert Demir'le ilk post'unu paylaşan Serenay Sarıkaya'nın verdiği aşk pozlarıyla Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün pozları arasındaki benzerlik gözden kaçmadı.
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Bir de üstüne photobooth'tan fotoğraflar eklenince tam oldu!

Bir de üstüne photobooth'tan fotoğraflar eklenince tam oldu!

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