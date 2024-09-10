Serenay ve Mert'e mi Özenildi? "İlk Post Benden" Diyen Serkay Tütüncü'nün Zeynep Bastık'la Aşkı Dile Düştü!

'Acelemiz yok yavaştan alıyoruz' diyerek başladıkları flörtü koca bir aşk hikayesine döndüren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den ilk post geldi. İlk post'u paylaşan alışık olduğumuzun aksine erkek tarafı oldu. Pozlarda ise tek bir şey dikkat çekti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir özentiliği!