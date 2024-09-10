Narin'in Vefatına Üzüntüsünü "Suç Bizim" Diyerek Dile Getiren Nejat İşler Cemaat ve Tarikatlardan Dert Yandı

İşler, 'Bugün evden bu yüzden çıktım çünkü sıkıldım artık yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, koruyamıyoruz çocukları. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık ve kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor yani. Ondan önce de var 1 milyon hikaye, bundan sonra da olacak böyle giderse. Hep beraber millet olmayı hatırlayacağız yani bu kadar basit. Kabileler, cemaatler, tarikatlar falan filan değil, millet olmayı hatırlayacağız. Zaten Mustafa Kemal Atatürk söylemiş, çok basit aslında. Adam formülü koymuş yani. Niye direniyoruz anlamadım gitti. Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık abi bundan öncekileri de koruyamadık onu da koruyamadık abi. Koruyamadık! Bizim suçumuz, gerçekten bizim suçumuz' açıklamasında bulundu.