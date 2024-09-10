Narin'in Vefatına Üzüntüsünü "Suç Bizim" Diyerek Dile Getiren Nejat İşler Cemaat ve Tarikatlardan Dert Yandı
Narin'in Vefatına Üzüntüsünü "Suç Bizim" Diyerek Dile Getiren Nejat İşler Cemaat ve Tarikatlardan Dert Yandı
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler, Narin sorusu karşısında çileden çıktı. Tarikat ve cemaatlerden dert yanan İşler, 'Atatürk formülü koymuş niye bu kadar direniyoruz anlamadım' dedi.
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8 yaşındaki minik Narin, 19 gün boyunca köyünün her bir köşesinde arandıktan sonra, evine yalnızca 3 km uzaklıktaki dere yatağında maalesef ölü bulundu.
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Ölüm nedeni hala kesin belirlenemeyen Narin'in annesi ve babasının da dahil olduğu çoğunluğu aileden oluşan 24 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde de amcanın talimatıyla Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bayraktar, davada ilk tutuklanan isim olmuştu.
Minik kız çocuğu hayattan koparılışıyla herkesi yasa ve büyük bir utanç duygusuna sürüklerken birçok ünlü isim isyanını dile getirdi.
Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler de Narin'in vefatı hakkında konuştu. "Suç tamamen bizim" diyen İşler, cemaat ve tarikatlardan dert yandı.
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