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Narin'in Vefatına Üzüntüsünü "Suç Bizim" Diyerek Dile Getiren Nejat İşler Cemaat ve Tarikatlardan Dert Yandı

Narin'in Vefatına Üzüntüsünü "Suç Bizim" Diyerek Dile Getiren Nejat İşler Cemaat ve Tarikatlardan Dert Yandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 23:58

Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler, Narin sorusu karşısında çileden çıktı. Tarikat ve cemaatlerden dert yanan İşler, 'Atatürk formülü koymuş niye bu kadar direniyoruz anlamadım' dedi.

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8 yaşındaki minik Narin, 19 gün boyunca köyünün her bir köşesinde arandıktan sonra, evine yalnızca 3 km uzaklıktaki dere yatağında maalesef ölü bulundu.

8 yaşındaki minik Narin, 19 gün boyunca köyünün her bir köşesinde arandıktan sonra, evine yalnızca 3 km uzaklıktaki dere yatağında maalesef ölü bulundu.

Ölüm nedeni hala kesin belirlenemeyen Narin'in annesi ve babasının da dahil olduğu çoğunluğu aileden oluşan 24 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde de amcanın talimatıyla Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bayraktar, davada ilk tutuklanan isim olmuştu.

Ölüm nedeni hala kesin belirlenemeyen Narin'in annesi ve babasının da dahil olduğu çoğunluğu aileden oluşan 24 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde de amcanın talimatıyla Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bayraktar, davada ilk tutuklanan isim olmuştu.

Narin'in katledilişiyle ilgili son gelişmelerin tamamından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Minik kız çocuğu hayattan koparılışıyla herkesi yasa ve büyük bir utanç duygusuna sürüklerken birçok ünlü isim isyanını dile getirdi.

Minik kız çocuğu hayattan koparılışıyla herkesi yasa ve büyük bir utanç duygusuna sürüklerken birçok ünlü isim isyanını dile getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler de Narin'in vefatı hakkında konuştu. "Suç tamamen bizim" diyen İşler, cemaat ve tarikatlardan dert yandı.

Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler de Narin'in vefatı hakkında konuştu. "Suç tamamen bizim" diyen İşler, cemaat ve tarikatlardan dert yandı.

İşler, 'Bugün evden bu yüzden çıktım çünkü sıkıldım artık yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, koruyamıyoruz çocukları. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık ve kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor yani. Ondan önce de var 1 milyon hikaye, bundan sonra da olacak böyle giderse. Hep beraber millet olmayı hatırlayacağız yani bu kadar basit. Kabileler, cemaatler, tarikatlar falan filan değil, millet olmayı hatırlayacağız. Zaten Mustafa Kemal Atatürk söylemiş, çok basit aslında. Adam formülü koymuş yani. Niye direniyoruz anlamadım gitti. Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık abi bundan öncekileri de koruyamadık onu da koruyamadık abi. Koruyamadık! Bizim suçumuz, gerçekten bizim suçumuz' açıklamasında bulundu.

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