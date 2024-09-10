Berna Laçin, Köyden Tanıdığı Olduğunu İddia Eden Kişiyle Konuştu: "Durum Böyleyse Orta Çağ Bile Değil Kabile!"
Berna Laçin, Köyden Tanıdığı Olduğunu İddia Eden Kişiyle Konuştu: "Durum Böyleyse Orta Çağ Bile Değil Kabile!"
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından ortaya birçok teori atıldı. Narin'in kesin ölüm sebebi hala bilinmemekle beraber, amcasıyla annesinin uygunsuz ilişkisini görmesi sebebiyle öldürüldüğü en büyük iddialar arasında yer alıyordu. Berna Laçin, bu 'senaryoya' asla inanmadığını dile getirdi, köyden tanıdığı olduğunu iddia eden kişiyle arasında geçen ve şoka uğratan konuşmayı aktardı...
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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği güzel Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki dere yatağında ne yazık ki ölü bulundu.
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Çoğunluğu aile bireylerinden oluşan anne ve babanın da içine dahil olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün ise baş şüpheli amca Salim Güran ile ilgili şok açıklamalarda bulunan biri olmuştu. İtirafçı N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini dile getirmişti.
Narin'in narin bedenine yapılan otopsinin ardından cenaze töreni yapılmış, gözaltındaki anne ve babanın cenazeye bile katılmasına izin verilmemişti. Narin'le ilgili yapılan hiçbir açıklamada, aileye baş sağlığı dahi dilenmedi. Küçük kızın tabutunun üstüne yerleştirilen gelinlik ise olay olmuştu. Çoğunluk o tabutun üstünde okul önlüğü veya oyuncak olmalıydı eleştirisinde bulunmuş, tepki göstermişti.
Sonra şok bir gelişme daha yaşandı. Narin'in kaybolmasının ardından dosyayı Vazgeçme programına taşıyan Didem Arslan Yılmaz, dünkü programında haber kaynağı aracılığıyla öldürülmesinin sebebini % 99 bildiğini iddia etti.
Konuya dair birçok ünlü isimden birçok farklı tepki geldi, ortak olan şey paylaştığımız acı ve koca utanç duygusuydu. Geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin de Narin'e üzüntüsünü dile getirdi.
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Laçin önce, Narin'in ölümünün üstünün anne ve amcanın yaşadığı uygunsuz ilişkiyi görmesi adı altında örtüleceğini düşündüğünü fakat bu detaya inanmadığını vurguladı.
"Ölüme ses çıkarmayan, amca-yenge ilişkisine mi ses çıkarır?" dedi.
Bunun halkı "en inandıracak" senaryo olduğunu belirterek inanmadığını ve inanmayacağını dile getirdi.
Fakat paylaşımlarındaki asıl dikkat çekici detay, köyden birinin tanıdığı olduğunu iddia eden kişiyle arasında geçen konuşma oldu!
Laçin, "O köyde kız vermek yokmuş. Dışarıdan gelin gelirmiş ama dışarı gidemezmiş. O sebeple kız çocukları istenmezmiş" dedi. Ve inanasının gelmediğini durum böyleyse bunun orta çağında ötesinde bir "kabile" olduğunu söyledi.
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