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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Galasında Narin'le İlgili Konuşan Hazal Kaya'dan Sert Adalet Sistemi Eleştirisi

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Galasında Narin'le İlgili Konuşan Hazal Kaya'dan Sert Adalet Sistemi Eleştirisi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 22:54

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon galasında aramaların 19. gününde cansız bedenine ulaşılan ve bir cinayete kurban giden minik Narin'le ilgili konuşan Hazal Kaya, adalet sistemine eleştirisini dile getirdi.

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19 gündür kaybolduğu köyde büyük bir operasyonla aranan Narin, 8 Eylül sabahında evinden 3 km uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

19 gündür kaybolduğu köyde büyük bir operasyonla aranan Narin, 8 Eylül sabahında evinden 3 km uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından baş şüpheli Salim Güran'a ek, tamamı aile bireylerinden oluşan 24 kişi daha gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde ise gözaltındaki şüphelilerden birinden ilk itiraf gelmişti.

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından baş şüpheli Salim Güran'a ek, tamamı aile bireylerinden oluşan 24 kişi daha gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde ise gözaltındaki şüphelilerden birinden ilk itiraf gelmişti.

6 çocuk babası N.B., "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" itirafında bulunmuş, ayrıca amcanın kendisine yardımcı olması karşılığında 200 bin lira teklif ettiğini de belirtmişti.

6 çocuk babası N.B., "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" itirafında bulunmuş, ayrıca amcanın kendisine yardımcı olması karşılığında 200 bin lira teklif ettiğini de belirtmişti.

İfadesinin tamamı ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkmıştı. Kan donduran detayların tümünden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşananların korkunçluğuna birçok ünlü isim tepki gösterirken, bir vurgu da dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon galasında olan Hazal Kaya'dan geldi.

Yaşananların korkunçluğuna birçok ünlü isim tepki gösterirken, bir vurgu da dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon galasında olan Hazal Kaya'dan geldi.

Söylenecek çok şey olduğunu belirten Hazal Kaya, bu noktaya adım adım ve göz göre göre gelindiğini vurguladı.

Söylenecek çok şey olduğunu belirten Hazal Kaya, bu noktaya adım adım ve göz göre göre gelindiğini vurguladı.

'Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil' açıklamasında bulunan Kaya, 'İlkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi düşünmüyorum ben. Adil cezalarla bir Narin daha kaybetmemeyi diliyorum, umuyorum. İnsanların susmadığı, konuştuğu, bırakın bir köyü bir ülke diliyorum. Bu kadar söyleyeceklerim, çok üzgünüm' dedi.

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