Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Galasında Narin'le İlgili Konuşan Hazal Kaya'dan Sert Adalet Sistemi Eleştirisi

'Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil' açıklamasında bulunan Kaya, 'İlkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi düşünmüyorum ben. Adil cezalarla bir Narin daha kaybetmemeyi diliyorum, umuyorum. İnsanların susmadığı, konuştuğu, bırakın bir köyü bir ülke diliyorum. Bu kadar söyleyeceklerim, çok üzgünüm' dedi.