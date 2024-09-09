Oğuzhan Uğur, Narin'in Cansız Bedenini Amcanın Talimatıyla Gömen İtirafçıya Seslendi: "Sen de İnsan Değilsin"
Oğuzhan Uğur, Narin'in Cansız Bedenini Amcanın Talimatıyla Gömen İtirafçıya Seslendi: "Sen de İnsan Değilsin"
Oğuzhan Uğur, Narin'i amca Salim Güran'ın talimatıyla gömen itirafçı N.B'nin ifadesinin tamamını görünce sinirlerine hakim olamadı. İtirafçıya seslenen Uğur, 'Belki katil değilsin, yine de vahşeti normalleştirmiş bir potansiyelsin. İnsana mahsus kanunlar nezdinde hesap vereceksin ama inan bana insan da değilsin' açıklamasında bulundu.
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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği minik Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki derede ölü bulundu.
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Tamamı aile bireylerinden oluşan 23 kişi gözaltına alındı, bu sabah ise baş şüpheli amca Salim Güran ile ilgili şok açıklamalarda bulunan biri oldu. İtirafçı N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini dile getirdi.
Amca Salim Güran'ın talimatıyla Narin'in cansız bedenini dereye gömen ve "Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık." açıklamasında bulunan 6 çocuk babası N.B.'nin dört sayfalık ifadesini okuyan Oğuzhan Uğur, itirafçıya bizzat seslendi.
"Lan bu nasıl bir soğuk kanlılık? Böyle bir olayın içinde hatta en aşağılık yerinde yer alıp nasıl normal davranırsın? Nasıl bir sapıklıktır bu? Nasıl normal karşılamış olabilir abi bu olayı, nasıl normal davranabilir?" diyerek çileden çıktı.
Uğur, gündemle ilgili konularda çoğu zaman olduğu gibi bu sefer de hepimizin sesi olmayı başardı. 👇
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