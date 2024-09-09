Oğuzhan Uğur, Narin'in Cansız Bedenini Amcanın Talimatıyla Gömen İtirafçıya Seslendi: "Sen de İnsan Değilsin"

'‘Namaz kıldım’ diye de ekliyor. Ulan kuldan utanmadın, Allah korkunda mı yoktu? ‘Ben öldürmedim’ demiş bir de… Aferin! Belki katil değilsin, yine de vahşeti normalleştirmiş bir potansiyelsin. İnsana mahsus kanunlar nezdinde hesap vereceksin ama inan bana insan da değilsin' açıklamasında bulundu.