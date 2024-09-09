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Oğuzhan Uğur, Narin'in Cansız Bedenini Amcanın Talimatıyla Gömen İtirafçıya Seslendi: "Sen de İnsan Değilsin"

Oğuzhan Uğur, Narin'in Cansız Bedenini Amcanın Talimatıyla Gömen İtirafçıya Seslendi: "Sen de İnsan Değilsin"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 21:08

Oğuzhan Uğur, Narin'i amca Salim Güran'ın talimatıyla gömen itirafçı N.B'nin ifadesinin tamamını görünce sinirlerine hakim olamadı. İtirafçıya seslenen Uğur, 'Belki katil değilsin, yine de vahşeti normalleştirmiş bir potansiyelsin. İnsana mahsus kanunlar nezdinde hesap vereceksin ama inan bana insan da değilsin' açıklamasında bulundu.

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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği minik Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki derede ölü bulundu.

19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği minik Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki derede ölü bulundu.

Tamamı aile bireylerinden oluşan 23 kişi gözaltına alındı, bu sabah ise baş şüpheli amca Salim Güran ile ilgili şok açıklamalarda bulunan biri oldu. İtirafçı N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini dile getirdi.

Tamamı aile bireylerinden oluşan 23 kişi gözaltına alındı, bu sabah ise baş şüpheli amca Salim Güran ile ilgili şok açıklamalarda bulunan biri oldu. İtirafçı N.B., Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini dile getirdi.

Kendisinin her bir detayı kan donduran ifadesinden bu içeriğimizde bahsetmiştik👇

Halk TV'nin özel haberiyle paylaşılan fotoğrafına da bu içeriğimizde yer vermiştik 👇

Amca Salim Güran'ın talimatıyla Narin'in cansız bedenini dereye gömen ve "Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık." açıklamasında bulunan 6 çocuk babası N.B.'nin dört sayfalık ifadesini okuyan Oğuzhan Uğur, itirafçıya bizzat seslendi.

Amca Salim Güran'ın talimatıyla Narin'in cansız bedenini dereye gömen ve "Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık." açıklamasında bulunan 6 çocuk babası N.B.'nin dört sayfalık ifadesini okuyan Oğuzhan Uğur, itirafçıya bizzat seslendi.

"Lan bu nasıl bir soğuk kanlılık? Böyle bir olayın içinde hatta en aşağılık yerinde yer alıp nasıl normal davranırsın? Nasıl bir sapıklıktır bu? Nasıl normal karşılamış olabilir abi bu olayı, nasıl normal davranabilir?" diyerek çileden çıktı.

"Lan bu nasıl bir soğuk kanlılık? Böyle bir olayın içinde hatta en aşağılık yerinde yer alıp nasıl normal davranırsın? Nasıl bir sapıklıktır bu? Nasıl normal karşılamış olabilir abi bu olayı, nasıl normal davranabilir?" diyerek çileden çıktı.

'‘Namaz kıldım’ diye de ekliyor. Ulan kuldan utanmadın, Allah korkunda mı yoktu? ‘Ben öldürmedim’ demiş bir de… Aferin! Belki katil değilsin, yine de vahşeti normalleştirmiş bir potansiyelsin. İnsana mahsus kanunlar nezdinde hesap vereceksin ama inan bana insan da değilsin' açıklamasında bulundu.

Uğur, gündemle ilgili konularda çoğu zaman olduğu gibi bu sefer de hepimizin sesi olmayı başardı. 👇

Uğur, gündemle ilgili konularda çoğu zaman olduğu gibi bu sefer de hepimizin sesi olmayı başardı. 👇

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