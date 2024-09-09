Prensesten İyi Haber Geldi: Kate Middleton Kemoterapi Tedavisinin Sonuna Geldiğini Duyurdu!
Prensesten İyi Haber Geldi: Kate Middleton Kemoterapi Tedavisinin Sonuna Geldiğini Duyurdu!
Aylardır sessiz sedasız kanserle mücadele eden Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin nihayet sona erdiğini açıkladı.
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Geçen senenin gündemine bomba gibi düşen bir başlık vardı hatırlarsanız: "Kate Middleton'a ne oldu?"
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En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.
Kate Middleton'un öldüğü ve hatta öldürüldüğü gibi iddialar kol gezerken, yapay zekayla oluşturulan fotoğraflar da şüpheleri artırırken Middleton'dan kanser açıklaması gelmişti.
Galler Prensesi, aylar sonra kanlı canlı kamera karşısına geçip kanser tedavisi gördüğünü ve bu süreçte herkesten anlayış beklediğini duyurmuştu.
Fakat asıl sevindiren haber geçtiğimiz dakikalarda geldi! Kate Middleton, Instagram hesabından maaile beraber oldukları bir video paylaşarak kemoterapi sürecinin sonuna geldiğini açıkladı!
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Gelmiş geçmiş olsun Prenses! Bir daha da yolunuza uğramasın dileriz!
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