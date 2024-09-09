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Prensesten İyi Haber Geldi: Kate Middleton Kemoterapi Tedavisinin Sonuna Geldiğini Duyurdu!

Prensesten İyi Haber Geldi: Kate Middleton Kemoterapi Tedavisinin Sonuna Geldiğini Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 20:11

Aylardır sessiz sedasız kanserle mücadele eden Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin nihayet sona erdiğini açıkladı.

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Geçen senenin gündemine bomba gibi düşen bir başlık vardı hatırlarsanız: "Kate Middleton'a ne oldu?"

Geçen senenin gündemine bomba gibi düşen bir başlık vardı hatırlarsanız: "Kate Middleton'a ne oldu?"

Sebebi ise Normalde kraliyet görevlerine bağlılığıyla ve kraliyetin yüzü olmasıyla tanıdığımız Kate Middleton'un üç aya yakın bir süre boyunca hiç ortalıkta görülmemesiydi.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.

Fakat tüm programı o geceden sonra iptal edilen prensesin ekibinin tüm bu planlı ameliyatmeselesinden haberinin olmaması şüphe uyandırmıştı. 14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesin yattığı sürece boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesi ve aileden kimsenin bir geçmiş olsun mesajı bile paylaşmaması da tuzu biberi olmuştu.

Kate Middleton'un öldüğü ve hatta öldürüldüğü gibi iddialar kol gezerken, yapay zekayla oluşturulan fotoğraflar da şüpheleri artırırken Middleton'dan kanser açıklaması gelmişti.

Kate Middleton'un öldüğü ve hatta öldürüldüğü gibi iddialar kol gezerken, yapay zekayla oluşturulan fotoğraflar da şüpheleri artırırken Middleton'dan kanser açıklaması gelmişti.

Galler Prensesi, aylar sonra kanlı canlı kamera karşısına geçip kanser tedavisi gördüğünü ve bu süreçte herkesten anlayış beklediğini duyurmuştu.

Galler Prensesi, aylar sonra kanlı canlı kamera karşısına geçip kanser tedavisi gördüğünü ve bu süreçte herkesten anlayış beklediğini duyurmuştu.

Açıklamadan sonra eskisi kadar sık olmasa da Kate Middleton'u birtakım kraliyet görevlerinde gördük.

Fakat asıl sevindiren haber geçtiğimiz dakikalarda geldi! Kate Middleton, Instagram hesabından maaile beraber oldukları bir video paylaşarak kemoterapi sürecinin sonuna geldiğini açıkladı!

Fakat asıl sevindiren haber geçtiğimiz dakikalarda geldi! Kate Middleton, Instagram hesabından maaile beraber oldukları bir video paylaşarak kemoterapi sürecinin sonuna geldiğini açıkladı!

Son 9 ayın yalnızca kendisi için değil ailesi için de inanılmaz zor geçtiğini vurguladı.

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Gelmiş geçmiş olsun Prenses! Bir daha da yolunuza uğramasın dileriz!

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