Prensesten İyi Haber Geldi: Kate Middleton Kemoterapi Tedavisinin Sonuna Geldiğini Duyurdu!

Fakat tüm programı o geceden sonra iptal edilen prensesin ekibinin tüm bu planlı ameliyatmeselesinden haberinin olmaması şüphe uyandırmıştı. 14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesin yattığı sürece boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesi ve aileden kimsenin bir geçmiş olsun mesajı bile paylaşmaması da tuzu biberi olmuştu.