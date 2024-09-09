Narin'i Amcanın Talimatıyla Dereye Gömen İtirafçının Fotoğrafının Ortaya Çıktığı İddia Edildi!
Narin'i Amcanın Talimatıyla Dereye Gömen İtirafçının Fotoğrafının Ortaya Çıktığı İddia Edildi!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/narini-d...
Halk TV'nin iddiasına göre, Narin'in cansız bedenini amcasının talimatıyla gömdüğünü açıklayan itirafçı N.B.'nin fotoğrafı ortaya çıktı!
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'den aramaların 19. gününde acı haber geldi.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise soruşturmada önemli bir gelişme yaşanmış, baş şüphelinin ilk günden beri amca Salim Güran olduğu olayla ilgili bir itiraf gelmişti.
Birkaç dakika önce ise şok bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran'ın ortadan kayboluşunu ilk günden beri işleyen Didem Arslan, Narin'in amcası ve annesini uygunsuz bir şekilde yakaladığı için öldürüldüğünü iddia etti.
Hepimiz, Narin'in katledilişiyle ilgili detayların gün yüzüne çıkmasını beklerken, Halk TV'nin özel haberine bir gelişme bir detay daha ortaya çıktı.
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Amca Salim Güran'ın talimatıyla Narin'in cansız bedenini dereye gömen ve "Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık." açıklamasında bulunan 6 çocuk babası N.B.'nin aşağıdaki fotoğraftaki kişi olduğu iddia edildi.
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