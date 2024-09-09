İsmail Saymaz'dan Narin Cinayetine İlişkin Dikkat Çeken Sözler: "Tek Kişilik Bir Cinayet Değil Gibi"
İsmail Saymaz'dan Narin Cinayetine İlişkin Dikkat Çeken Sözler: "Tek Kişilik Bir Cinayet Değil Gibi"
Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetinde bugün ortaya çıkan ilk itirafa ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şüpheli N.B.'nin 6 çocuk babası olduğunu ve Muhtar olan amcaya cesedi saklamak için yardım etmesinin mantıksız olduğunu söyleyen Saymaz, 'Olay tek bir kişinin işlediği bir cinayete benzemiyor' ifadelerini kullandı.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Buket Güler'in Haber Masası programında Narin Güran cinayetindeki şüpheli N.B.'nin ifadesindeki boşluklara dikkat çekti.
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İsmail Saymaz, Narin'in cesedini saklamak için amcasına yardım ettiğini itiraf eden N.B.'nin 6 çocuk babası bir insan olduğunu ve böyle bir olaya karışmak istemesinin şüphe uyandırıcı olduğunu söyledi.
İsmail Saymaz, tanığın ifadesindeki şüphe uyandırıcı noktaları Halk Tv yayınında şöyle anlattı: 👇
"Para için kabul etmesi bana tuhaf görünüyor, ancak suça ortak olması gerekiyor. Çuvala beraber koyuyorsun, arabaya koyuyorsun. Gün ortası, karanlık da değil. Bir tuhaflık var. Tek başına yapması mümkün görünmüyor. Daha komplike bir hikaye olmalı, hasbelkader işlenmiş olamaz bu cinayet. Kendi rolünü de sadece cesedi kaybetmek olarak açıklıyor. Bence cinayete katılımını da göz önüne almak gerekiyor."
N.B. bugün Narin'in amcasının cesedi kendisine çuval içinde teslim ettiğini ve 200 bin lira karşılığında yok etmesini istediğini itiraf etmişti.
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N.B. ayrıca Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerini ve arama çalışmalarına katıldıklarını da itiraf etmişti.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.
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