İsmail Saymaz'dan Narin Cinayetine İlişkin Dikkat Çeken Sözler: "Tek Kişilik Bir Cinayet Değil Gibi"

Şüpheli ifadesinde şunları söylemişti:

'Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık.'