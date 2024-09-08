Ülkede Ardı Ardına Yaşananlar Karşısında Neye Uğradığını Şaşıran Sarp Apak'tan Büyük Adaletsizlik İsyanı!
Ülkede Ardı Ardına Yaşananlar Karşısında Neye Uğradığını Şaşıran Sarp Apak'tan Büyük Adaletsizlik İsyanı!
Narin, İlkan Karaman, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye yemin ettikleri için eleştirilen teğmenlerimiz... Ülkede ardı ardına yaşanan olaylara bir tepki de Sarp Apak'tan geldi.
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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği minik Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki derede ölü bulundu.
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Tamamı aile bireylerinden oluşan 23 kişi gözaltına alındı, Narin'in bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi ve ilk sonuçlarda boğulma izi ve ayağında kırık tespit edildiği iddia edildi.
Eski milli basketbolcumuz İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerimiz yeminini "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek etti. Tartışma çıktı, teğmenlerin mezun olurken ettikleri yeminde "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganını atmaları bazıları tarafından "yanlış" bulundu.
Ülkede anlam verilemeyen, hazmetmesi zor olaylar ardı ardına gelirken hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlülerden gelen tepkiler büyüdü. Sarp Apak da geçtiğimiz dakikalarda yaşananlara ve büyük adaletsizliğe isyan etti.
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"Sadece 1 günde yaşanan olaylara bak. Tüm halkımıza sabırlar diliyorum" diyen Apak, "Çok fazla adaletsizlik birikti, söz bitti" çıkışında bulundu.
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birde Dilan Polatkan var onları unutmayalım lütfen!!
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