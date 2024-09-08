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Mustafa Sandal'dan 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Dedikleri İçin Eleştirilen Teğmenlere Tam Destek!

Mustafa Sandal'dan 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Dedikleri İçin Eleştirilen Teğmenlere Tam Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 20:10

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde  ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atarak yemin eden teğmenler tartışmaya yol açmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan teğmenlere tam destek geldi!

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan kılıçlarıyla yemin ederken, tempo tutarak "Atatürk'ün askerleriyiz" demişti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan kılıçlarıyla yemin ederken, tempo tutarak "Atatürk'ün askerleriyiz" demişti.

Slogan tartışmalara yol açtı... Yeni görüntüler ortaya çıktığında ise teğmenlerin basında yansıltıldığı gibi az kişi değil çok daha kalabalık olduğu görülmüştü.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için eleştirilen teğmenlere bir destek de Mustafa Sandal'dan geldi.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için eleştirilen teğmenlere bir destek de Mustafa Sandal'dan geldi.

Atatürk'ün gözlerinin kılıç çekerek yemin eden teğmenleri izlediği fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı tepkisini, "Çek'emeyenlere" diyerek gösterdi.

Atatürk'ün gözlerinin kılıç çekerek yemin eden teğmenleri izlediği fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı tepkisini, "Çek'emeyenlere" diyerek gösterdi.
twitter.com

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