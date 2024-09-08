İsmail Saymaz Teğmenlerin Kılıçlı Yemini Hakkında Konuştu: "Bozkurt Yapınca Siyasi Sembol Sayılmıyor"
İsmail Saymaz Teğmenlerin Kılıçlı Yemini Hakkında Konuştu: "Bozkurt Yapınca Siyasi Sembol Sayılmıyor"
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' sloganı atması tartışmaya yol açmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.
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Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan kılıçlarıyla yemin ederken, tempo tutarak "Atatürk'ün askerleriyiz" sloganları atmıştı.
Konuya dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir" denilmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz ise X hesabından bir paylaşımda bulunarak teğmenlerin attığı slogan ile bozkurt işareti karşılaştırması yaptı.
Saymaz, paylaşımında "Askerler, polisler, hatta bir futbolcumuz 'bozkurt' yapınca siyasi sembol sayılmıyor, "Türklüğün alameti" deniyor. Fakat genç teğmenler 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diye bağırınca siyasi slogan oluyor, muhtıra muamelesi görüyor" dedi.
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