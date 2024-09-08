İsmail Saymaz Teğmenlerin Kılıçlı Yemini Hakkında Konuştu: "Bozkurt Yapınca Siyasi Sembol Sayılmıyor"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' sloganı atması tartışmaya yol açmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.