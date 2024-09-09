Narin'i Gömen İtirafçının İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı: "Salim Güran'la Sorun Yaşarsam Beni Suçlu Görürler"

Kaybolmasının üstünden 18 gün geçmesinin ardından evine 3 km uzaklıktaki dereyatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili yaşadığı köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Aile ve akrabalarından oluşan 24 kişinin gözaltına alınmasının ardından şüphelilerden birinin itirafta bulunduğu açıklanmıştı. İtirafçının ifadesinin tamamı ortaya çıktı.