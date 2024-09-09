Narin'i Gömen İtirafçının İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı: "Salim Güran'la Sorun Yaşarsam Beni Suçlu Görürler"
Narin'i Gömen İtirafçının İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı: "Salim Güran'la Sorun Yaşarsam Beni Suçlu Görürler"
Kaybolmasının üstünden 18 gün geçmesinin ardından evine 3 km uzaklıktaki dereyatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili yaşadığı köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Aile ve akrabalarından oluşan 24 kişinin gözaltına alınmasının ardından şüphelilerden birinin itirafta bulunduğu açıklanmıştı. İtirafçının ifadesinin tamamı ortaya çıktı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedenine 19 gün sonra evine üç kilometre uzaktaki dereyatağında bulunmuştu.
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Çoğunluğu aile ve akrabalarından oluşan 24 kişinin gözaltına alınmasının ardından şüphelilerden birinden itiraf gelmişti.
İtirafçının ifadesinin tamamı yayınlandı.
İtirafçı amca Salim Güran'ın da bir şey bilmiyormuş gibi kanala girerek ekiplerle birlikte Narin'i aradığını dile getirmiş.
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İtirafçı Salim Güran ve kendisi dışında Narin'in cansız bedeninin dereyatağına atıldığını bilen kimsenin olmadığını iddia etmiş.
İtirafçının ifadesindeki şu sözler dikkat çekti: "Salim Güran güçlüdür. Adamları var. Onunla bir sorun yaşarsam beni suçlu görürler."
İtirafçı ayrıca cinayeti işleyenin Salim Güran olduğunu düşündüğünü belirtmiş.
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