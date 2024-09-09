Yeni Anne Ezgi Mola'dan Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Vefatı Hakkında Zehir Zemberek Açıklama!
Yeni Anne Ezgi Mola'dan Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Vefatı Hakkında Zehir Zemberek Açıklama!
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülen Ezgi Mola, Narin'in vefatı hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'den aramaların 19. gününde acı haber geldi.
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Cinayet olduğu kesinleşen olayda, Narin bulunduktan sonra aralarında anne ve babasınında bulunduğu çoğu akrabadan oluşan 24 kişi gözaltına alındı.
Otopsi yapılan Narin'in cenazesine anne ve babasının katılmasına izin verilmedi. Cenaze törenine ise imamın "Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz?" sözleri oturmuştu. Daha önce Narin'in annesinin katıldığı yayında ""Narin kuzeninin düğününde gelinlik giymek istiyordu. Benden gelinlik istemişti" sözlerini duyan bir vatandaş Narin için cenazeye gelinlik getirmiş, tabutun üstüne gelinlik serilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Ezgi Mola'ya da Narin için mikrofon uzatıldı. "Ortak olanların da göz yumanların da Allah belasını versin" çıkışında bulunan Ezgi Mola, "ayrıca o tabutun üstüne o duvak yerine önlük, oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum!" dedi.
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