Rahatsızlığı Sebebiyle Sempozyum Ertelenmişti: İlber Ortaylı, Bir Süredir Tedavi Gördüğünü Açıkladı
Rahatsızlığı Sebebiyle Sempozyum Ertelenmişti: İlber Ortaylı, Bir Süredir Tedavi Gördüğünü Açıkladı
4 gün önce Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sevenlerini endişelendiren bir haber gelmiş, kendisinin Bilecik'te katılması beklenilen sempozyum sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. İlber Ortaylı'dan rahatsızlığına dair ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi!
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Ülkemizin değerli isimlerinden tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, aynı zamanda da sosyal medyanın en sevilen ve en sempatik bulunan ünlülerinden biri.
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Severek takip edilen Ortaylı, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde, İlber Ortaylı'dan konuya dair ilk açıklama geldi. Bir süredir tedavi gördüğünü duyuran İlber Ortaylı, 1-2 ay içerisinde canlanarak geri döneceğini söyledi.
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