Rahatsızlığı Sebebiyle Sempozyum Ertelenmişti: İlber Ortaylı, Bir Süredir Tedavi Gördüğünü Açıkladı

'Sevgili okurlarım ve dinleyenlerim. Yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmalleri sonucu. Bir müddettir bir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immün ilaç sebebiyle bazı sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Bir iki haftalık dinlenme sürecindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepelerine çekilmekle olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece önemli yazılarımı ve bazı programlarımı yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim ve zannediyorum 1-2 ay içerisinde yeniden canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın, bir hocanın hayatındaki en önemli olayı onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk, onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum' açıklamasında bulundu.