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Rahatsızlığı Sebebiyle Sempozyum Ertelenmişti: İlber Ortaylı, Bir Süredir Tedavi Gördüğünü Açıkladı

Rahatsızlığı Sebebiyle Sempozyum Ertelenmişti: İlber Ortaylı, Bir Süredir Tedavi Gördüğünü Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 23:35

4 gün önce Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sevenlerini endişelendiren bir haber gelmiş, kendisinin Bilecik'te katılması beklenilen sempozyum sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. İlber Ortaylı'dan rahatsızlığına dair ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi!

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Ülkemizin değerli isimlerinden tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, aynı zamanda da sosyal medyanın en sevilen ve en sempatik bulunan ünlülerinden biri.

Ülkemizin değerli isimlerinden tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, aynı zamanda da sosyal medyanın en sevilen ve en sempatik bulunan ünlülerinden biri.

Severek takip edilen Ortaylı, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelmişti.

Severek takip edilen Ortaylı, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutan bir haberle gündeme gelmişti.

Bilecik Belediyesi'nin Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında 6 Eylül'de düzenlediği sempozyuma katılması beklenen Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle sempozyuma gidememişti. Sempozyum da ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, İlber Ortaylı'dan konuya dair ilk açıklama geldi. Bir süredir tedavi gördüğünü duyuran İlber Ortaylı, 1-2 ay içerisinde canlanarak geri döneceğini söyledi.

Geçtiğimiz saatlerde, İlber Ortaylı'dan konuya dair ilk açıklama geldi. Bir süredir tedavi gördüğünü duyuran İlber Ortaylı, 1-2 ay içerisinde canlanarak geri döneceğini söyledi.

'Sevgili okurlarım ve dinleyenlerim. Yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmalleri sonucu. Bir müddettir bir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immün ilaç sebebiyle bazı sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Bir iki haftalık dinlenme sürecindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepelerine çekilmekle olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece önemli yazılarımı ve bazı programlarımı yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim ve zannediyorum 1-2 ay içerisinde yeniden canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın, bir hocanın hayatındaki en önemli olayı onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk, onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum' açıklamasında bulundu.

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