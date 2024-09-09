Çözümü Şeriat Kanunları ve Kapanmakta Bulan Sevda Demirel'den Çağ Dışı Narin Açıklaması!
Çözümü Şeriat Kanunları ve Kapanmakta Bulan Sevda Demirel'den Çağ Dışı Narin Açıklaması!
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Sevda Demirel'e Narin için mikrofon uzatıldı. Narin'in yaşadıklarına çözümü şeriat kanunlarında ve kapanmakta bulan Demirel'in çağ dışı açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği minik Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki derede ölü bulundu.
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Arasında öz anne ve babasının da bulunduğu, çoğunluğu aile bireylerinden oluşan 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in cinayetiyle ilgili detaylar merakla beklenirken ön otopsi sonuçları tüyleri diken diken etti.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in vefatıyla ilgili gözaltındaki kişilerden birinden bir itiraf da gelmişti. 6 çocuk babası N.B., "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" itirafında bulunmuş, ayrıca amcanın kendisine yardımcı olması karşılığında 200 bin lira teklif ettiğini de belirtmişti.
Birçok ünlü isim Narin'in hayattan koparılmasına büyük tepki gösterip isyan ederken, içlerinde çözümü "idam getirilmesinde" bulanlar da olmuştu.
Bir çağ dışı açıklama da geçtiğimiz saatlerde bir davette Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Sevda Demirel'den geldi...
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O anları da şöyle bırakalım;
Sonra da kim ne demiş inceleyelim.
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