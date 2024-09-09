Çözümü Şeriat Kanunları ve Kapanmakta Bulan Sevda Demirel'den Çağ Dışı Narin Açıklaması!

Çözümü şeriat kanunları ve kapanmakta bulan Demirel, 'Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz' dedi.