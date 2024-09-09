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Adli Tıp Uzmanlarından Narin'le İlgili Önemli Açıklamalar: Bedeni Birkaç Gün Sonra Suya Atılmış!

Adli Tıp Uzmanlarından Narin'le İlgili Önemli Açıklamalar: Bedeni Birkaç Gün Sonra Suya Atılmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 21:53

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra evine üç kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Otopsisi yapılan Narin'in ön otopsi raporunun çıkmasının ardından adli tıp uzmanlarından açıklama geldi.

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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni tam 19 gün sonra köyüne üç kilometre ötedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunarak tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni tam 19 gün sonra köyüne üç kilometre ötedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunarak tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Otopsisi yapılan Narin'in ön otopsi raporu açıklanmıştı.

Otopsisi yapılan Narin'in ön otopsi raporu açıklanmıştı.

Detaylar:

Raporun ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak SZC TV yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Raporun ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak SZC TV yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Toprak açıklamasında 19 gün geçmesine rağmen DNA parçalarının hala tespit edilebilir olduğunu dile getirdi.

İlk etapta hiçbir bulguya rastlanılmamasının sebebinin de ilk anda sadece gözle görülür bulgular olduğu için yorumlamanın çok da mümkün olmayacağını belirtti.

İlk etapta hiçbir bulguya rastlanılmamasının sebebinin de ilk anda sadece gözle görülür bulgular olduğu için yorumlamanın çok da mümkün olmayacağını belirtti.

Birkaç günden sonra pek çok bulgunun gözle tespit edilemediğini, ancak testler sonucu ortaya çıkabileceğini söyledi.

Narin'in bedeninden 91 örnek alındığını belirten Toprak, Narin'in öldürülmesinin ardından birkaç gün geçtikten sonra dereye atıldığını düşündüklerini belirtti.

Narin'in bedeninden 91 örnek alındığını belirten Toprak, Narin'in öldürülmesinin ardından birkaç gün geçtikten sonra dereye atıldığını düşündüklerini belirtti.
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Ekol TV yayınına katılan Prof. Dr. Halis Dokgöz, Narin'in planlı bir cinayete kurban gidip gitmediği konusuna şu an yanıt verilemeyeceğini, otopsi ve olay yeri bulguları ile tanık ve sanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekol TV yayınına katılan Prof. Dr. Halis Dokgöz, Narin'in planlı bir cinayete kurban gidip gitmediği konusuna şu an yanıt verilemeyeceğini, otopsi ve olay yeri bulguları ile tanık ve sanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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