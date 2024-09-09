Adli Tıp Uzmanlarından Narin'le İlgili Önemli Açıklamalar: Bedeni Birkaç Gün Sonra Suya Atılmış!
Adli Tıp Uzmanlarından Narin'le İlgili Önemli Açıklamalar: Bedeni Birkaç Gün Sonra Suya Atılmış!
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra evine üç kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Otopsisi yapılan Narin'in ön otopsi raporunun çıkmasının ardından adli tıp uzmanlarından açıklama geldi.
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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni tam 19 gün sonra köyüne üç kilometre ötedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunarak tüm ülkeyi yasa boğmuştu.
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Otopsisi yapılan Narin'in ön otopsi raporu açıklanmıştı.
Raporun ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak SZC TV yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.
İlk etapta hiçbir bulguya rastlanılmamasının sebebinin de ilk anda sadece gözle görülür bulgular olduğu için yorumlamanın çok da mümkün olmayacağını belirtti.
Narin'in bedeninden 91 örnek alındığını belirten Toprak, Narin'in öldürülmesinin ardından birkaç gün geçtikten sonra dereye atıldığını düşündüklerini belirtti.
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Ekol TV yayınına katılan Prof. Dr. Halis Dokgöz, Narin'in planlı bir cinayete kurban gidip gitmediği konusuna şu an yanıt verilemeyeceğini, otopsi ve olay yeri bulguları ile tanık ve sanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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