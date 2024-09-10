Hem Köyden Kaynak Hem de Ankara’dan: Katledilen Narin’in Annesiyle Amcasının İlişkisi mi Var?
Hem Köyden Kaynak Hem de Ankara’dan: Katledilen Narin’in Annesiyle Amcasının İlişkisi mi Var?
Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor. Çoğu aile üyesi olan 24 kişi olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bugün iki gazeteci, köşe yazılarında Narin annesi ile tutuklanan amcanın ilişkisinin olabileceğini yazdı. Hatta tutuklanan amca Salim Güran’ın, Narin’in abisine “Narin’i öldür, yoksa ikinizi ben öldürürüm” dediği iddia edildi.
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Diyabakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra evlerine yakın bir dere kenarında çuvalın içinde bulunmuştu.
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Aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran’ın emriyle para karşılığında cansız bedeni dere kenarına attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.
Savcılık soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, Narin’in annesi ile tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın ilişkisi olabileceği iddiası ilk kez Didem Arslan Yılmaz tarafından ortaya atılmıştı.
T24’ten Tolga Şardan, köydeki bir kanaat önderinden anne ile amcanın ilişkisi olduğunu doğruladığını yazdı.
“Köyde aileye yakın kanaat önderlerinden birisiyle dolaylı biçimde irtibat kurduğumda Narin'in kaybolmasıyla ilgili ana hatlarıyla bilgi sahibi oldum.”
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“Bu çerçevede; önce, Narin'in ağabeyinin, ardından da amcasının gözaltına alınması aslında bilinçli yapılan soruşturma hamleleriydi.”
“Okula gitmesi gerekirken, mezara konulan Narincik'in aile içinde olmaması gereken "uygunsuz" bir sürece tanıklık ettiği, kanaat önderinden edindiğim bilgilerden. Bu bilgiyi, bu satırların yazarı olarak bir hafta kadar önce öğrendiysem, bunu savcılık ve kamu görevlilerinin bilmemesi mümkün değil.”
Aynı şekildeki bir iddia da Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat’tan geldi.
Fırat, Ankara’da çok sayıda üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmelerin sonucunda, “Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu” söyledi.
Amca Salim Güran’ın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın, Narin’in ağabeylerinden birine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediğinin de iddialar arasında olduğunu kaydetti.
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