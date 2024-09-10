Hem Köyden Kaynak Hem de Ankara’dan: Katledilen Narin’in Annesiyle Amcasının İlişkisi mi Var?

Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor. Çoğu aile üyesi olan 24 kişi olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bugün iki gazeteci, köşe yazılarında Narin annesi ile tutuklanan amcanın ilişkisinin olabileceğini yazdı. Hatta tutuklanan amca Salim Güran’ın, Narin’in abisine “Narin’i öldür, yoksa ikinizi ben öldürürüm” dediği iddia edildi.