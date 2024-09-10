Narin’in Gözaltına Alınmayan Tek Amcası Konuştu: “Bir İnsan Bu Kadar mı Soğukkanlı Olur!”
Narin’in Gözaltına Alınmayan Tek Amcası Konuştu: “Bir İnsan Bu Kadar mı Soğukkanlı Olur!”
Diyarbakır’da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi, babası, kardeşi ve akrabaları gözaltına alınmıştı. Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası olan Erhan Güran, NOW Haber’e açıklamalarda bulundu. Amca Güran, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlattı.
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Talihsiz çocuğun cansız bedeninin bulunması sonrasında çoğu aile üyesi toplam 24 kişi gözaltına altına alınmıştı.
Narin’in gözaltında olmayan tek amcası olan Erhan Güran, NOW Ana Haber’e açıklamada bulundu ve köydeki evleri gösterdi.
Amca Güran, para karşılığı Narin’in cesedini taşıdığını itiraf eden ve bu akşam saatlerinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı da anlattı.
İşte Erhan Güran’ın açıklamaları 👇
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kim varsa narine kim kiydiysa ceksinler cezalarını insallahh
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