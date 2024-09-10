Narin Davasında İtirafçı Olmuştu: Nevzat Bahtiyar Tutuklandı
Narin Davasında İtirafçı Olmuştu: Nevzat Bahtiyar Tutuklandı
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu. Soruşturmada gözaltına alınan arasında bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedeni dere kenarına para karşılığında götürdüğünü itiraf etmişti. Bugün mahkeme karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Narin'in amcası Salim Güran da olayla ilgili tutuklanmıştı.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın canice katledilmesi sonrasında ilk itiraf aile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar’dan gelmişti.
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Bahtiyar, sorgusunda Narin’in amcası Salim Güran’dan para aldığını ve Narin’in cansız bedenini dere kenarlarına götürdüğünü söylemişti.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar, “çocuğu iştirak halinde kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamada gözaltına olan 24 kişinin sorgusunun devam ettiğini açıklamıştı.
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İnşallah tek günah keçisi bu olmaz. Bu meselede günahı olan çok, içimiz rahat olmayacak.
Masum Narin'e kıyan, yardım eden, susan ve gizleyen kim varsa gün yüzü görmesin,en ağır cezayı alsın İnşallah. Narin için adalet istiyoruz.
24 kişinin gözaltında olmasından bunu anlıyorum aslında. Delilleri karartma ya da polisi yanlış yönlendirme gibi suçları işleyenleri belirlemeye çalışıyor ol... Devamını Gör
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