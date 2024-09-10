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19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin Hakkında Konuşan Pelin Akil, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin Hakkında Konuşan Pelin Akil, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 20:18

Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil'e Narin'in vefatı hakkında ne düşündüğü soruldu. Önce kendine hakim olmaya çalışan ünlü oyuncu, 'benim kızlarım okula gitti bugün' dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

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Evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği söylenen 8 yaşındaki minik Narin, 19 gün boyunca köyünün her bir köşesinde arandıktan sonra, evine yalnızca 3 km uzaklıktaki dere yatağında maalesef ölü bulundu.

Evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği söylenen 8 yaşındaki minik Narin, 19 gün boyunca köyünün her bir köşesinde arandıktan sonra, evine yalnızca 3 km uzaklıktaki dere yatağında maalesef ölü bulundu.

Ölüm nedeni hala kesin belirlenemeyen Narin'in annesi ve babasının da dahil olduğu çoğunluğu aileden oluşan 24 kişi gözaltına alındı.

Ölüm nedeni hala kesin belirlenemeyen Narin'in annesi ve babasının da dahil olduğu çoğunluğu aileden oluşan 24 kişi gözaltına alındı.

Otopsisi yapılan Narin, anne ve babasının katılmasına izin verilmediği bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Narin'in cinayetiyle ilgili ilk itirafı yaparak "amcanın verdiği çuvalı gömdüm" diyen Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Otopsisi yapılan Narin, anne ve babasının katılmasına izin verilmediği bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Narin'in cinayetiyle ilgili ilk itirafı yaparak "amcanın verdiği çuvalı gömdüm" diyen Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Ünlü isimlerin tümü Narin'in acısını yaşarken, geçtiğimiz dakikalarda Pelin Akil Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.

Ünlü isimlerin tümü Narin'in acısını yaşarken, geçtiğimiz dakikalarda Pelin Akil Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.

Narin'in vefatı ile ilgili ne düşündüğü sorulan Akil, önce kendine hakim olmaya çalıştı ve 'Narin dediğinizde zaten burnum sızlıyor öncesinde de çok umutla bekliyorduk güzel haberlerini. Ama sahip çıkılamadı vatanımıza diye düşünüyorum çünkü çocuklarımız bizim vatanımız bence. Leyla, Narin ve daha birçoğu. Güvende hissetmiyorum yani. Duvak konulmuş tabutunun üstüne, yani o kız gelin mi olacaktı yani? O okula gidecekti' dedi. Ardından 'Benim kızlarım bugün okula başladı, o da bugün okula gidecekti kardeşleriyle, arkadaşlarıyla' diyen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben çok doluyum, bu güzel günde bence şey yapmayalım yani. Devlet büyükleriyle keşke röportajlar yapılsa, benim söylememle ne değişecek?' diyerek isyan etti.

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