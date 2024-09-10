19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin Hakkında Konuşan Pelin Akil, Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Narin'in vefatı ile ilgili ne düşündüğü sorulan Akil, önce kendine hakim olmaya çalıştı ve 'Narin dediğinizde zaten burnum sızlıyor öncesinde de çok umutla bekliyorduk güzel haberlerini. Ama sahip çıkılamadı vatanımıza diye düşünüyorum çünkü çocuklarımız bizim vatanımız bence. Leyla, Narin ve daha birçoğu. Güvende hissetmiyorum yani. Duvak konulmuş tabutunun üstüne, yani o kız gelin mi olacaktı yani? O okula gidecekti' dedi. Ardından 'Benim kızlarım bugün okula başladı, o da bugün okula gidecekti kardeşleriyle, arkadaşlarıyla' diyen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben çok doluyum, bu güzel günde bence şey yapmayalım yani. Devlet büyükleriyle keşke röportajlar yapılsa, benim söylememle ne değişecek?' diyerek isyan etti.