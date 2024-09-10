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Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun: Eylülde Evliliği Doğrulayan Pınar Deniz'e Gelen Bebek Sorusu Yüzünde Güller Açtırdı

Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun: Eylülde Evliliği Doğrulayan Pınar Deniz'e Gelen Bebek Sorusu Yüzünde Güller Açtırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 21:59

Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pınar Deniz hem bebek hem düğün sorusuna cevap verdi!

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Bir Melike Şahin konserinde görüntülenmeleriyle beraber başlayan aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

Bir Melike Şahin konserinde görüntülenmeleriyle beraber başlayan aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

Kimileri bu çifte hiç ısınamadı, kimileri de başından beri bir numaralı destekçisiydi. Aşklarını "sahte" bulan herkese inat onlar ilişkilerini tatlı tatlı yaşamaya devam ettiler, hatta evlilik teklifi bile geldi! Fakat ufuktaki evliliği kabul etmekle beraber özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini net bir şekilde belirttiler.

Kimileri bu çifte hiç ısınamadı, kimileri de başından beri bir numaralı destekçisiydi. Aşklarını "sahte" bulan herkese inat onlar ilişkilerini tatlı tatlı yaşamaya devam ettiler, hatta evlilik teklifi bile geldi! Fakat ufuktaki evliliği kabul etmekle beraber özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini net bir şekilde belirttiler.

Daha geçtiğimiz hazirana kadar evliliğin şu an için planda olmadığını söyleyen ve "akıştayız" açıklamasında bulunan ikiliden umudu tam kesmiştik ki birkaç hafta önce ortaya iki bomba iddia atıldı.

Daha geçtiğimiz hazirana kadar evliliğin şu an için planda olmadığını söyleyen ve "akıştayız" açıklamasında bulunan ikiliden umudu tam kesmiştik ki birkaç hafta önce ortaya iki bomba iddia atıldı.

Önce Birsen Altuntaş, çiftin apar topar evlenmeye karar verdiğini ve eylülün ortasında düğün olduğunu söylemişti.

Ardından bebek haberleri ortaya çıktı! Çiftin bu birden değişen kararının Pınar Deniz hamile olduğu için alındığı iddia edildi. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pınar Deniz, geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Röportaj veren Pınar Deniz'e hem bebek hem de evlilik soruldu.

Pınar Deniz, geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Röportaj veren Pınar Deniz'e hem bebek hem de evlilik soruldu.

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim" diyerek konuya giriş yapan Deniz, "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz. Eylülde evleniyoruz" dedi.

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim" diyerek konuya giriş yapan Deniz, "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz. Eylülde evleniyoruz" dedi.
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Hamilelikle beraber sorulan "anneliğe hazır mısınız?" sorusu karşısında kıpkırmızı kesilen Pınar Deniz, bebek bekledikleri konusunu da yalanlamadı. "Kısmet bakalım" demeyi tercih etti ve yüzünde güller açıyordu! Bizce her şey gayet ortada hem düğünümüz var hem de bebek geliyor arkadaşlar!

Hamilelikle beraber sorulan "anneliğe hazır mısınız?" sorusu karşısında kıpkırmızı kesilen Pınar Deniz, bebek bekledikleri konusunu da yalanlamadı. "Kısmet bakalım" demeyi tercih etti ve yüzünde güller açıyordu! Bizce her şey gayet ortada hem düğünümüz var hem de bebek geliyor arkadaşlar!

Hadi hayırlı uğurlu olsun! 🧿

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