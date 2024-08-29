Yoksa Bebek mi Geliyor? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Apar Topar Evleniyor, Tarih Belli Oldu!
Yoksa Bebek mi Geliyor? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Apar Topar Evleniyor, Tarih Belli Oldu!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor. Oyuncu çiftin düğün tarihi de belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ile Sipahi'nin 'Korkut Ali'si Kaan Yıldırım aşkını duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu çift, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce romantik şarkıların bağıra çağıra söylendiği Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan etmişlerdi.
Aşklarını kendi hallerinde tatlı tatlı yaşamaya devam eden çiftin cephesinden sevenlerini mutlu eden bir haber gelmiş, 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edildiği yazılmıştı!
Düğün haberi beklenirken Pınar Deniz'in Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" demesi "nikah ertelendi" yorumlarını beraberinde getirmişti.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre, bebek isteyen Pınar Deniz'in anne olmaya karar verdiği gün nikah masasına oturacağı da öne sürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yaz evlenecekleri konuşulan ve ardından nikahlarını erteledikleri söylenen Pınar Deniz ve biricik aşkı Kaan Yıldırım'dan "sonunda" dedirten bir müjde geldi, ikili nikah masasına oturuyor!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek açık kapı bırakan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayının ortasında evleniyor.
Ünlü magazin yorumcusu Yağmur Çevik'se sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Pınar Deniz'in hamile olabileceği iddiasını ortaya attı!
Ünlü ikiliden henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. Acaba hamilelik iddialarına yönelik bir şeyler diyecekler mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın