Açelya Akkoyun'un Eski Rol Arkadaşı Sevil Üstekin’in Cenazesindeki Kombini Dikkat Çekti!
Açelya Akkoyun'un Eski Rol Arkadaşı Sevil Üstekin’in Cenazesindeki Kombini Dikkat Çekti!
Magazin Burada'nın haberine göre; hayatını kaybeden usta oyuncu Sevil Üstekin'in cenaze törenine katılanların arasında Mahalle Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı Açelya Akkoyun da vardı. Cenaze namazına da iştirak eden Akkoyun'un kombini tartışmalara yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerdeki karakteriyle hafızlara kazınan Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam’ın kıymetli oyuncularından biri olan Üstekin'in 79 yaşında aramızdan ayrılışı tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
Usta oyuncu için Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Magazin Burada'nın haberine göre; cenaze törenine katılanlar arasında Mahallenin Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.
Hayata gözlerini yuman Sevil Üstekin’e son görevini yerine getirmek için camide hazır bulunan Akkoyun cenaze namazına da iştirak etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın