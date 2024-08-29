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Açelya Akkoyun'un Eski Rol Arkadaşı Sevil Üstekin’in Cenazesindeki Kombini Dikkat Çekti!

Açelya Akkoyun'un Eski Rol Arkadaşı Sevil Üstekin’in Cenazesindeki Kombini Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.08.2024 - 15:51

Magazin Burada'nın haberine göre; hayatını kaybeden usta oyuncu Sevil Üstekin'in cenaze törenine katılanların arasında Mahalle Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı Açelya Akkoyun da vardı. Cenaze namazına da iştirak eden Akkoyun'un kombini tartışmalara yol açtı.

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"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerdeki karakteriyle hafızlara kazınan Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerdeki karakteriyle hafızlara kazınan Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Yeşilçam’ın kıymetli oyuncularından biri olan Üstekin'in 79 yaşında aramızdan ayrılışı tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşilçam’ın kıymetli oyuncularından biri olan Üstekin'in 79 yaşında aramızdan ayrılışı tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu için Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Usta oyuncu için Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Magazin Burada'nın haberine göre; cenaze törenine katılanlar arasında Mahallenin Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.

Magazin Burada'nın haberine göre; cenaze törenine katılanlar arasında Mahallenin Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu Açelya Akkoyun da vardı.

Hayata gözlerini yuman Sevil Üstekin’e son görevini yerine getirmek için camide hazır bulunan Akkoyun cenaze namazına da iştirak etti.

Hayata gözlerini yuman Sevil Üstekin’e son görevini yerine getirmek için camide hazır bulunan Akkoyun cenaze namazına da iştirak etti.

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun'un cenaze kombini ise sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

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