Açelya Akkoyun'un Eski Rol Arkadaşı Sevil Üstekin’in Cenazesindeki Kombini Dikkat Çekti!

Magazin Burada'nın haberine göre; hayatını kaybeden usta oyuncu Sevil Üstekin'in cenaze törenine katılanların arasında Mahalle Muhtarları dizisinde beraber rol aldığı Açelya Akkoyun da vardı. Cenaze namazına da iştirak eden Akkoyun'un kombini tartışmalara yol açtı.