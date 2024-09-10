Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İsveç'te Evliliklerin 5 Seneyle Sınırlandırıldığı Yalanına Düşen Hülya Avşar Durduk Yere Havalara Girdi!

İsveç'te Evliliklerin 5 Seneyle Sınırlandırıldığı Yalanına Düşen Hülya Avşar Durduk Yere Havalara Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 00:55

5 ay önce Arif Verimli ile Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde evliliklere beş yıl süre getirilmesini öneren Hülya Avşar, bugün İsveç'in bu kararı yürürlüğe soktuğunu duyuran yalan haberlere düşüp pek bir keyiflendi. Durduk yere havalara giren Hülya Avşar'ın İsveç'e seslenişi kahkaha attırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz saatlerde, İsveç'te evliliklerin beş seneyle sınırlandırıldığına dair bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, İsveç'te evliliklerin beş seneyle sınırlandırıldığına dair bir iddia ortaya atıldı.

Kısa süre içerisinde de yalanlandı. "Stockholm Belediye Encümenliğinin yayınladığı kararnameyle beş yılını dolduran evli çiftler tekrar belediyeye giderek evlilik kalmak isteyip istemediklerini söyleyecekler" haberinin gerçek dışı olduğu, İsveç'te böyle bir kararın yürürlüğe girmediği ortaya çıktı.

Kısa süre içerisinde de yalanlandı. "Stockholm Belediye Encümenliğinin yayınladığı kararnameyle beş yılını dolduran evli çiftler tekrar belediyeye giderek evlilik kalmak isteyip istemediklerini söyleyecekler" haberinin gerçek dışı olduğu, İsveç'te böyle bir kararın yürürlüğe girmediği ortaya çıktı.

Fakat bu "evlilikte beş yıl sınırı olsun" fikri bize uzak değildi. Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını takip edenler varsa hatırlayacaktır...

Fakat bu "evlilikte beş yıl sınırı olsun" fikri bize uzak değildi. Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını takip edenler varsa hatırlayacaktır...

Yaklaşık beş ay önce Hülya Avşar, programında Prof. Dr. Arif Verimli'yi ağırlamıştı.

Yaklaşık beş ay önce Hülya Avşar, programında Prof. Dr. Arif Verimli'yi ağırlamıştı.

Arif Verimli'ye "Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?" sorusu ile de afallatmıştı.

Arif Verimli'ye "Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?" sorusu ile de afallatmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tam da dediği gibi İsveç'te de böyle bir evlilik sene sınırının hayata geçirildiği iddiasına fazla hızlı düşen Hülya Avşar, durduk yere havalara girdi...

Tam da dediği gibi İsveç'te de böyle bir evlilik sene sınırının hayata geçirildiği iddiasına fazla hızlı düşen Hülya Avşar, durduk yere havalara girdi...

Arif Verimli'yle programından o kesiti paylaşıp altına yalan iddiayı yerleştiren Avşar kızı, yetmemiş gibi bir de 'Aferin İsveç’e bak nasıl söz dinliyor :)' notunu düştü...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın