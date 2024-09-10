İsveç'te Evliliklerin 5 Seneyle Sınırlandırıldığı Yalanına Düşen Hülya Avşar Durduk Yere Havalara Girdi!
İsveç'te Evliliklerin 5 Seneyle Sınırlandırıldığı Yalanına Düşen Hülya Avşar Durduk Yere Havalara Girdi!
5 ay önce Arif Verimli ile Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde evliliklere beş yıl süre getirilmesini öneren Hülya Avşar, bugün İsveç'in bu kararı yürürlüğe soktuğunu duyuran yalan haberlere düşüp pek bir keyiflendi. Durduk yere havalara giren Hülya Avşar'ın İsveç'e seslenişi kahkaha attırdı!
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Geçtiğimiz saatlerde, İsveç'te evliliklerin beş seneyle sınırlandırıldığına dair bir iddia ortaya atıldı.
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Kısa süre içerisinde de yalanlandı. "Stockholm Belediye Encümenliğinin yayınladığı kararnameyle beş yılını dolduran evli çiftler tekrar belediyeye giderek evlilik kalmak isteyip istemediklerini söyleyecekler" haberinin gerçek dışı olduğu, İsveç'te böyle bir kararın yürürlüğe girmediği ortaya çıktı.
Fakat bu "evlilikte beş yıl sınırı olsun" fikri bize uzak değildi. Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını takip edenler varsa hatırlayacaktır...
Yaklaşık beş ay önce Hülya Avşar, programında Prof. Dr. Arif Verimli'yi ağırlamıştı.
Arif Verimli'ye "Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?" sorusu ile de afallatmıştı.
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Tam da dediği gibi İsveç'te de böyle bir evlilik sene sınırının hayata geçirildiği iddiasına fazla hızlı düşen Hülya Avşar, durduk yere havalara girdi...
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