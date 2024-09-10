İsveç'te Evliliklerin 5 Seneyle Sınırlandırıldığı Yalanına Düşen Hülya Avşar Durduk Yere Havalara Girdi!

5 ay önce Arif Verimli ile Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde evliliklere beş yıl süre getirilmesini öneren Hülya Avşar, bugün İsveç'in bu kararı yürürlüğe soktuğunu duyuran yalan haberlere düşüp pek bir keyiflendi. Durduk yere havalara giren Hülya Avşar'ın İsveç'e seslenişi kahkaha attırdı!