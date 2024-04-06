İki Kez Evlenip Boşanan Hülya Avşar'ın Evliliği Şirket İlişkisine Çevirme Fikri Dillere Fena Düştü!
İki Kez Evlenip Boşanan Hülya Avşar'ın Evliliği Şirket İlişkisine Çevirme Fikri Dillere Fena Düştü!
Aşkta bir türlü dikiş tutturamayan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk ettiği programındaki evlilik fikirleri dillere düştü!
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Yıllardır çeşitli projeler ile ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Hülya Avşar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Türkiye'nin en çarpıcı kadınlarından biri olan ünlü sanatçı, magazin gündeminin de en konuşulan isimlerinden biri.
Bazen açıklamaları, bazen sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Hülya Avşar, son zamanlarda YouTube'daki "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündem oluyor.
Programında birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Hülya Avşar, her zamanki dobralığı ve sivri dili ile konuklarını bazen terletiyor.
Ünlü sanatçı bu sefer de Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk ettiği programında evlilik hakkındaki fikirleri ile dikkat çekti.
Hülya Avşar'ın Arif Verimli'ye sorduğu "Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?" soruları hem güldürdü hem düşündürdü.
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Prof. Dr. Arif Verimli ise Hülya Avşar'ın cümleleri karşısında adeta donup kaldı.
İşte o anlar 👇🏻
Siz Hülya Avşar'ın evlilik ile ilgili düşünceleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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