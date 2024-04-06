Hugo'nun Tolga Abisi Tolga Gariboğlu'nun Yıllar İçerisindeki Değişimi Şoke Etti!
Hugo'nun Tolga Abisi Tolga Gariboğlu'nun Yıllar İçerisindeki Değişimi Şoke Etti!
Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi hiç şüphesiz bir çoğumuzun çocukluğunun en sevilen programlarından biriydi. Uzun yıllar sonra görüntülenen Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.
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90'lı yıllara damga vuran Hugo programını ve Tolga Abiyi hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Hugo ve Tolga Abi, şüphesiz ki 90'lı yılların çocuklarının en sevdiği programlardan biriydi.
Hepimizin Tolga Abi olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.
1993-1996 yılları arasında Kanal 6'da yayınlanan Hugo o kadar sevilmişti ki neredeyse tüm çocuklar yarışmaya katılabilmek için telefonlarda sıra bekler olmuştu hatırlarsanız.
Tüm Türkiye'nin hafızasına Tolga Abi olarak kazınan Gariboğlu'nu Hugo'dan sonra ekranlarda pek görememiştik hatırlarsanız.
Geçtiğimiz yıllarda oğlu Mir ile birlikte Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen'in düğün töreninde görüntülenen Tolga Gariboğlu'nun son hali ise hayranlarını şaşırttı.
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Ünlü sunucunun oğlu Mir ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali👇🏻
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