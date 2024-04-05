Küfürler Havada Uçuştu: Deniz Akkaya Kendisine "Abla" Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dozu Fazla Kaçırdı!
Küfürler Havada Uçuştu: Deniz Akkaya Kendisine "Abla" Diyen Takipçisine Verdiği Cevapla Dozu Fazla Kaçırdı!
Deniz Akkaya, kendisine 'ablacım' diyen takipçisine verdiği zehir zemberek cevaplar ile şoke etti. Küfürlerin havada uçuştuğu bu tartışmada Deniz Akkaya'nın takipçisine söylediği sert sözler dikkat çekti.
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Magazin gündeminin efsane isimlerinden bir tanesi olan Deniz Akkaya'yı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Bir zamanlar "Aramızda Kalmasın" ve "Duymayan Kalmasın" programları ile seyirci karşısına çıkan ünlü isim sivri diliyle de meşhur biliyorsunuz.
Sivri diliyle ve iğneleyici sözleriyle dikkat çeken Akkaya, son dönemlerde yaptığı işlerden ziyade skandal olan açıklamaları ve polemikleri ile gündeme geliyor.
Akkaya'nın tartışmaya girmediği isim yok desek yeri. Hatırlarsanız ünlü isim Haluk Levent'i dolandırıcıkla suçlamaktan tutun da Eylül Öztürk'ün eşi ile swinger partileri düzenlemesine kadar birçok iddia ile sık sık konuşulmuştu.
Ne kadar haklı ne kadar haksız onu bilmiyoruz ama Akkaya için kaosun bir yaşam biçimi olduğu aşikar!
Takip edenler mutlaka bilir, ünlü isim sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Özellikle gündemi yakından takip eden Deniz Akkaya, X hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
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Ünlü isim bu sefer de seçim gündeminden sonra takipçilerine "Siyaset bitti ise attık başka konular konuşalım, Saltburn izleyenler var mı?" sorusunu sordu.
"E ne var bunda?" diyenleri duyar gibiyiz ama asıl kaos bir takipçisinin Deniz Akkaya'ya "Ablam be şu aralar kimse seni sallamaz 3-5 gün sona gel" demesiyle başladı.
"Ablacım" hitabına çok sinirlenen Akkaya'nın takipçisine verdiği bir paragraf boyu cevapta ağza alınmayacak hakaretler, küfürler kullanması ise görenleri şoke etti. İşte Deniz Akkaya'nın cevabı 👇🏻
Sizce Deniz Akkaya tepkisinde haklı mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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