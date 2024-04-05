"Kadir Diye Bir Kardeşim Yok" Demişti: Kemal Doğulu'dan Küs Olduğu Kardeşine İmalı Gönderme!
"Kadir Diye Bir Kardeşim Yok" Demişti: Kemal Doğulu'dan Küs Olduğu Kardeşine İmalı Gönderme!
Bir zamanlar moda programlarıyla gündemimizen düşmeyen Kemal Doğulu, 'benim Kadir diye bir kardeşim yok' dediği Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!
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Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü modacı Kemal Doğulu'yı 'İşte Benim Stilim', 'Doya Doya Moda' gibi yapımlarda izlemiştik hatırlarsanız.
Moda programlarından sonra ekranlardan uzaklaşan Kemal Doğulu sektör değiştirdi desek yeri. Çünkü kendisi şimdilerde il il gezip kadınlar matinelerinde şarkı söylüyor.
Kuaför, modacı, şarkıcı... On parmağında on marifet ünlü sanatçı sadece kariyeri ile değil özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Ailevi problemleriyle sık sık gündeme gelen Kemal Doğulu'nun kardeşi Kadir Doğulu ile küs olduğunu da mutlaka bilenleriniz vardır.
Hatta küslük için net bir sebep belirtmeyen Kemal Doğulu "Aramızda sadece kan bağı var. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz" açıklamalarıyla da çok konuşulmuştu.
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Snob Magazin'in kameralarına yakalanan Kemal Doğulu, bu sefer de kardeşiyle küslüğü hakkında sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme geldi. Doğulu, muhabirlerin "Bu bayram bir barışma olur mu?" sorusuna verdiği "Gelip elimi öperse neden olmasın" cevabıyla dikkat çekti.
İşte o anlar 👇🏻
Sizce Kemal Doğulu'nun cevabı kardeşi Kadir Doğulu'ya bir gönderme olabilir mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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