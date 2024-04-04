Yeni Sevgilisini Gizlemeye Ant İçen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın Son Pozları Dillere Düştü!
Yeni Sevgilisini Gizlemeye Ant İçen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın Son Pozları Dillere Düştü!
Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı'nın yeni sevgilisinin yüzünü göstermemesi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Birçoğumuzun çocukluk favorisi Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü isim Sihirli Annem'den sonra ekranlardan uzaklaşsa da sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam etti.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu Mustafa Can Keser ile 2016 yılında ile nikah masasına oturmuş ve 2020 yılında evliliğini sonlandırmıştı.
Hatta boşandıktan sonra kızları için birçok kez bir araya gelen çift yeniden evlenmiş ve bu kez de fiziksel/psikolojik şiddet ve ihanet şikayetleriyle evliliklerini yeniden sonlandırmışlardı.
Eğer Damla Ersubaşı'nı takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Boşanmanın ardından zorlu bir süreç atlatan ünlü oyuncunun hayatında şimdilerde yeni ve gizemli biri var.
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Ersubaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğunu şimdilik kimsecikler bilmiyor. Çünkü ünlü oyuncu resmen yeni sevgilisini gizlemeye ant içti!
Yeni sevgilisiyle pozlarını parça parça paylaşan ve asla sevgilisinin yüzünü göstermeyen ünlü oyuncunun pozları sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü tabii!
Gelin, parçaları birleştirmeye çalışan sosyal medya kullanıcıları Ersubaşı'nın son pozuna ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü oyuncunun sevgilisini gizlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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