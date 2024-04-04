Ünlü Şarkıcı Dua Lipa'nın Balmumu Heykeli Madame Tussauds İstanbul'da Açıldı!

'Yaklaşık 15 senedir dünyadaki müzik gündemini meşgul eden, çok beğenilen bir sanatçı. Kendisi kariyerine model olarak başlıyor. Daha sonra şarkı yazarlığı ve şarkıcılık yapıyor. Grammy ödülü kazanan bir hanımefendi. Yani güzelliğin yanı sıra yetenekleriyle de bizleri büyülüyor.'