Ünlü Şarkıcı Dua Lipa'nın Balmumu Heykeli Madame Tussauds İstanbul'da Açıldı!
Ünlü Şarkıcı Dua Lipa'nın Balmumu Heykeli Madame Tussauds İstanbul'da Açıldı!
Arnavut asıllı ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da açıldı.
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Her şarkısı popüler olan ve günümüzün en sevilen sanatçılarından biri olan Dua Lipa'yı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kariyerine 21 yaşında başlayan ünlü şarkıcı biliyorsunuz ki kariyer basamaklarını her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.
Sosyal medyanın da en gözde isimlerinden biri olan Dua Lipa, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de sık sık magazin dünyasında konuşuluyor.
Ünlü ismin bu sefer gündeme gelme nedeni ise bambaşka! Arnavut asıllı ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın balmumu heykeli Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna eklendi.
Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, heykel açılışının ardından Dua Lipa'nın kariyerindeki başarılara dikkat çektiren sonra şu açıklamalarda bulundu:
İşte Dua Lipa'nın balmumu heykeli 👇🏻
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Ünlü şarkıcının balmumu heykelinin yapımı yaklaşık bir yıl sürdü. Heykelin stil çalışması için ise Dua Lipa'nın Amerika ekibinden özel olarak izin alındı.
Siz ünlü şarkıcının heykelini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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