Yağmur Sarnıç'ın Zehir Zemberek İddialarına Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden'den Cevap Gecikmedi!
Yağmur Sarnıç'ın Zehir Zemberek İddialarına Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden'den Cevap Gecikmedi!
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Her bölümünde farklı bir kaos izlediğimiz Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Yunus Emre biliyorsunuz ki.
Yunus Emre'nin kavgaları ve aldığı cezaların yanı sıra Aleyna ile olan arkadaşlığı da oldukça gündemde. Hatta bu arkadaşlık en çok da Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in merceğinde.
Beria Özden'in ikilinin samimiyetine sık sık tepki gösterdiğini biliyoruz. Ancak ünlü ismin gündeme gelmesinin tek sebebi eşi Yunus Emre değil!
Denk geldiniz mi bilmiyoruz ama ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz saatlerde eski dostu Beria Özden hakkında zehir zemberek iddialar ortaya attı.
Ünlü isim eski dostu Beria Özden'in Yunus Emre ile şantaj yaparak evlendiğini iddia etti 👇🏻
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Beria Özden'den ise eski dostuna cevap gecikmedi. Özden, Yağmur Sarnıç'ın herkesi mağdur ettiğini ve herkese iftira attığını söyledi.
Eski dostların atışmaları bu kadarla bitmedi ve Sarnıç yeni bir paylaşım yaparak Beria Özden'in kendisini tehdit ettiğini ve elinde belgeler olduğunu söyledi.
İşte Yağmur Sarnıç'ın açıklaması 👇🏻
Yağmur Sarnıç, Yunus Emre'nin masum olduğunu ve Beria Özden tarafından mağdur edildiğini de söyledi 👇🏻
Siz eski dostların atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yağmur Sarnıç'ın iddiaları doğru olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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